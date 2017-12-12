《中国新债预测》五年续发国债加权及边际收益率均值为3.88%和3.91%

* 招标品种：财政部五年续发国债

* 招标金额：260亿元人民币

* 招标时间: 周三(12月13日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：3.85%-3.89%(加权)/3.89%-3.92%(边际)

* 预测均值: 加权3.88%/边际3.91%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月12日 - 中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，国债一二级市场近期都表现平稳，预计明日新债需求仍中规中矩，定位接近二级水平，加权收益率预测均值3.88%，边际收益率预测均值则为3.91%。

“国债一级很稳定，（五年国债招标）不太会有意外。”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员也谈到，目前交易盘在国债一二级市场中的参与度都很低，在配置需求主导下，明日新债定位料与现券难有明显偏离。

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.8986%。交易员透露，二级市场上，明日续发标的券170021最新成交收益率为3.91%。

明日招标新债为今年第21期国债第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年10月19日开始计息；票面利率3.73%；按年付息。招标当日原发行国债停止交易一天。

该期债具体招标时间为12月13日上午10:35至11:35。招标结束至12月14日进行分销；12月18日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)