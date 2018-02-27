《中国新债预测》五年续发国债预测均值3.69%，略低于二级水平

* 招标品种：财政部五年续发国债

* 期限及招标金额：200亿元

* 招标时间: 周三(28日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金)

* 预测区间：3.68%-3.71%

* 预测均值: 3.69%(按各家机构预测值平均)

路透北京2月27日 - 中国财政部周三将招标续发行200亿元人民币五年期国债。路透调查显示，本周债市二级市场在资金充裕的带动下情绪高涨，国债期货大幅上涨，预计明日招标需求亦较好；不过在近日现券明显走暖后，收益率下行动力或不足，明日国债中标利率或仅略低于二级，预测均值落在3.69%。

北京一券商交易员说，“这两天市场相当给力，今天国开招标倍数也还可以，觉得明天国债需求应该还不错，（中标）利率能略低二级就很不错了，毕竟（收益率）下了这么多，再下的动力没那么足。”

华南一银行交易员亦称，市场大涨后可能略有修正，资金持续充裕下明日需求不成问题，但中标利率可能在贴近二级但略靠下方的位置。

“昨天到今天期货太猛了，明天估计有调整，钱多需求在，但利率可能也就二级附近的样子了。”他说。

中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.7806%。明日招标标的券180001券最新成交收益率在3.72%左右。

国开行上午招标的一、三和10年三期债，总体未脱预期，其中备受关注的10年期品种收益率与预测均值一致，考虑手续费因素，定位基本与二级持平。

该期债为财政部今年第一期附息国债的第一次续发，票面利率3.81%。全部为竞争式招标，不进行甲类成员追加投标。

本次续发国债采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月28日上午10:35至11:35，之前发行的同期国债当日上午停止交易半天；招标结束至3月1日进行分销；3月5日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2018年1月18日开始计息；发行手续费。承销面值的0.1%。

标位限定上，标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一位承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)