《中国新债预测》国开行一和10年增发债收益率预测均值为3.68%和4.12%

* 招标品种：国开行1/10年期固息增发债 * 招标金额：1年：60亿；10年：130亿 * 招标时间：6月29日14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.65%-3.78%；4.10%-4.17% * 预测均值：3.68%；4.12% 路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一年和10年期固息债 。路透调查显示，半年末资金面持续宽裕，债市二级短券走势明显偏强，长债收益率下行动 力则显不足，预计明日两期新债定位会有所分化，一年料偏低，10年则接近二级，预测均值 分别为3.68%和4.12%。 上海一银行交易员表示，“今天短的（收益率）还下了一些呢，1年（国开新债）返费 也高，感觉明天（定位）会比较低。” 华东一银行交易员预计，明日一年增发债中标收益率可能低至3.65%，“就算3.65%未必 能到，但肯定不会高，资金很松。” 央行公开市场周三逆回购继续缺席，然银行间资金面月内资金供给充沛无虞，七天期则 因跨月需求旺盛。交易员称，隔夜资金稍显泛滥，一早就有机构在减点融出，多数机构需求 集中在七天品种，不过银行类机构加权拆借问题不大，非银拆入跨月资金成本亦明显回落。 交易员透露，目前国开一年债二级收益率在3.78%附近，而10年债收益率则小涨至4.167 5%左右。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和10年期最 新收益率依次为3.9387%和4.1480%。 明日招标的两期债分别为该行今年第四期 和第10期 的 增发债，票面利率分别为3.20%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；10年：130亿 期限/计息方式 1/10年固息 招标时间 6月29日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月3日 起息日 1年：2017/3/13；10年：2017/4/10 分销期 6/30-7/3 上市日 7月5日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)