《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.05%和4.62%

* 招标品种：国开行1/3年增发债 * 招标金额：1年：40亿；3年：70亿 * 银行柜台追加上限 1年：53亿；3年：8亿 * 招标时间：1月9日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.00%-4.10%；4.60%-4.65% * 预测均值：4.05%；4.62% 路透上海1月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一年和三年两期债。路 透调查显示，午后国债期货虽走势偏强，但现券仍偏弱波动，监管新政陆续落地机构预期仍 难乐观；不过月初资金愈发宽松，不排除助益明日国开新债短端需求向好，两期债收益率预 测均值为4.05%和 4.62%。 “一年的才发40亿，量也不大，而且资金太松了，出都出不掉，可能会导致国开短端的 需求好点吧，”华北一银行交易员表示。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一和三年期最新 收益率为4.2083%和4.7378%。明日增发两期标的券170211 和170209CN1702 09=CFXM最新报价分别为4.2499%/4.1699%和4.6875%/4.6775%，二级分别成交在4.20%和4.6 850%。 不过，华北一银行交易员则认为，国开新债需求估计也好不到哪里，下午农发新债看机 构需求也比较一般，配置一般都得到二季度了，一季度都在冲贷款，且交易盘投得都偏高。 农发行下午招标增发的三年和五年期增发债，中标收益率为4.6835%和4.8349%，投标倍 数3.23倍和2.85倍。 明日两期债为国开行2017年第11期 和第九期 的增发债 ，票面利率为3.83%和4.14%。其中一年期可向农行、中行柜台追加发行至多53亿元，三年期 柜台上限为8亿元。 具体发行条款如下： 2017年第11/9期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：40亿；3年：70亿 银行柜台追加上限 1年：53亿；3年：8亿 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月12日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11 分销期 1月10日-1月12日 上市日 1月16日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)