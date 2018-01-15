《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.34%和4.81%

* 招标品种：国开行1/3年增发债 * 招标金额：1年：70亿；3年：90亿 * 招标时间：1月16日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：4.25%-4.45%；4.77%-4.90% * 预测均值：4.34%；4.81% 路透北京1月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一年和三年两期债。 路透调查显示，周末监管层再出新政，资金面亦面临税期扰动，国债期货今日低开低走，现 券亦弱势不改，下午农发行一级招标结果偏差，故预计明日国开行新债需求一般，定位料在 二级水准附近，两期债收益率预测均值为4.34%和4.81%。 华北一券商交易员说，“我感觉明天需求不会太好，你看看下午的农发，太一般了... 一个是资金这块不敢掉以轻心，还有就是监管不断出招，二级不好，大家一级拿债也谨慎， 但也不会太差了，毕竟短期限。” 北京一银行交易员则称，由于明天招标两期债久期较短，在大环境不确定性下亦会吸引 部分需求，“所以我觉得（招标结果）应该在二级附近，一年期的甚至可能比二级略低。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一和三年期最新 收益率为4.3722%和4.8314%。 据交易员透露，明日增发两期标的券170211 和170209 最新成交在4.3600%和4.8150%。 中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期增发债，中标收益率为4.8262%和4.959 8%，投标倍数2.39倍和2.56倍。 明日两期债为国开行2017年第11期 和第九期 的增发债 ，票面利率为3.83%和4.14%。 具体发行条款如下： 2017年第11/9期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：70亿；3年：90亿 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月16日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月18日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11 分销期 1月17日-1月18日 上市日 1月22日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)