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《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.34%和4.81%
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January 15, 2018 / 8:28 AM / a day ago

《中国新债预测》国开行一年和三年增发债收益率均值为4.34%和4.81%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3年增发债
    * 招标金额：1年：70亿；3年：90亿
    * 招标时间：1月16日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：4.25%-4.45%；4.77%-4.90%
    * 预测均值：4.34%；4.81%

    路透北京1月15日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一年和三年两期债。
路透调查显示，周末监管层再出新政，资金面亦面临税期扰动，国债期货今日低开低走，现
券亦弱势不改，下午农发行一级招标结果偏差，故预计明日国开行新债需求一般，定位料在
二级水准附近，两期债收益率预测均值为4.34%和4.81%。
    
    华北一券商交易员说，“我感觉明天需求不会太好，你看看下午的农发，太一般了...
一个是资金这块不敢掉以轻心，还有就是监管不断出招，二级不好，大家一级拿债也谨慎，
但也不会太差了，毕竟短期限。”
    
    北京一银行交易员则称，由于明天招标两期债久期较短，在大环境不确定性下亦会吸引
部分需求，“所以我觉得（招标结果）应该在二级附近，一年期的甚至可能比二级略低。”

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一和三年期最新
收益率为4.3722%和4.8314%。
    
    据交易员透露，明日增发两期标的券170211               和170209               
最新成交在4.3600%和4.8150%。
     
    中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期增发债，中标收益率为4.8262%和4.959
8%，投标倍数2.39倍和2.56倍。            
                    
    明日两期债为国开行2017年第11期               和第九期               的增发债
，票面利率为3.83%和4.14%。 
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第11/9期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：70亿；3年：90亿    
    期限/计息方式     1/3年固息
    招标时间          1月16日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月18日
    起息日            1年：2017/10/20；3年：2017/9/11
    分销期            1月17日-1月18日                      
    上市日            1月22日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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