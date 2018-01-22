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January 22, 2018 / 8:18 AM / a day ago

《中国新债预测》国开行一年新发债利率均值4.18%，三年增发债4.75%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1年新发债/3年增发债
    * 招标金额：1年：70亿；3年：80亿
    * 招标时间：1月23日9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：4.14%-4.25%；4.73%-4.79%
    * 预测均值：4.18%；4.75%

    路透上海1月22日 - 中国国家开发银行         周二将招标一年新发债和三年增发债
。路透调查显示，周末并未有新的监管政策出台，市场忧虑暂缓和，此外资金面走暖亦助力
一二级向好，短券延续近期良好势头表现强劲，预计明日一年债需求更佳，两期债利率或收
益率预测均值为4.18%和4.75%。
    
    “周末没出新的监管政策，大家暂时松一口气，另外资金松了对市场情绪也有正面作用
，特别是短券，一年国开债收益率下了5-6个点（bp）。”上海一银行交易员称。
    
    华东一银行交易员也谈到，年初以来监管接连出招，在债市心态低迷的情况下，可能是
出于对冲市场风险的考虑，央行流动性调控的态度稍显温和，这也为短券走强提供助推剂，
预计明日一年国开新债定位将在4.20%下方，明显低于二级，三年则略偏低。
    
    交易员透露，明日增发的三年品种标的券170209               最新成交在4.84%；一
年国开债170211               成交在4.32%。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一和三年期最新
收益率为4.3541%和4.9188%。
         
    农发行下午招标的三和五年两期固息债，中标利率为4.82%和4.99%，投标倍数3.09倍和
3.08倍，需求情况亦不错。            
                    
    明日两期债中，一年期为国开行今年第一期固息债，自上周四（18日）起开展预发行交
易，预发行交易期间为1月18-22日；三年期为2017年第九期               的增发债，票
面利率4.14%。
    
    其中一年期可向工商银行、中国银行和南京银行柜台追加发行至多26亿元，三年期则可
向工商银行和南京银行追加发行不超过2亿元。
    
    具体发行条款如下：
    
                  2018年第一期新发债和2017年第九期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：70亿；3年：80亿    
    银行柜台追加上限  1年：26亿；3年：2亿
    期限/计息方式     1/3年固息
    首场招标时间      1月23日9:30-10:30
    追加发行时间      首场投标结束后20分钟内
    招标方式          单一利率/价格（荷兰式）
    缴款日            1月29日
    起息日            1年：2018/1/29；3年：2017/9/11
    分销期            1月24日-1月29日                      
    上市日            1月31日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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