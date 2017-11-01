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《中国新债预测》国开行三年和七年增发债收益率均值为4.35%、4.51%
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2017年11月1日 / 早上8点43分 / 1 天前

《中国新债预测》国开行三年和七年增发债收益率均值为4.35%、4.51%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行3/7年增发债
    * 招标金额：3年：70亿；7年：40亿
    * 招标时间：11月2日14:30-15:30
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：4.33%-4.39%；4.48%-4.55%
    * 预测均值：4.35%；4.51%

    路透上海11月1日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三年和七年两期债。
路透调查显示，债市在大跌过后近两日持续回暖，但市场重挫过后有效摆脱弱势仍需时日，
考虑到明日两个期限二级交投不活跃，预计受交易资金关注有限，需求主要看配置户，两期
债收益率预测均值为4.35%和4.51%。
    
    北京一券商交易员称，“3/7年都不是主流品种，交易盘不喜欢。”
    
    上海一银行交易员谈到，尽管今日在现券延续暖势的带动下，一级市场亦显强，但在此
前深幅调整过后，债市恢复元气非一朝一夕之功，后市再有反复的概率不小。
    
    他并表示，国开三年和七年债交易清淡，两期增发标的券今日均无成交，因此定位如何
完全取决于配置力量。“交易户没人敢买啊，都是重伤，检验配置盘的时候到了。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三和七年期最新
收益率为4.4710%和4.5598%。明日增发两期标的券170209               和170208CN1702
08=CFXM最新报价分别为4.45%/4.42%和4.70%/4.50%。
    
    财政部上午招标发行的一年及10年期固息国债，中标利率分别为3.54%和3.82%，均低于
此前市场预测均值3.55%和3.88%。投标倍数为2.20倍和4.16倍。              
    
    农发行下午招标增发的一、七和10年三期债亦需求不错，中标收益率为3.8661%、4.516
0%和4.5673%，对应投标倍数3.32倍、4.77倍和3.50倍。            
                    
    明日两期债为该行今年第九期               和第八期               的增发债，票
面利率分别为4.14%和4.30%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第9/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          3年：70亿；7年：40亿
    期限/计息方式     3/7年固息
    招标时间          11月2日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            11月6日
    起息日            3年：2017/9/11；7年：2017/8/21
    分销期            11月3日-11月6日
    上市日            11月8日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            3年：0.05%；7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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