《中国新债预测》国开行三年和七年增发债收益率均值为4.35%、4.51%

* 招标品种：国开行3/7年增发债 * 招标金额：3年：70亿；7年：40亿 * 招标时间：11月2日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：4.33%-4.39%；4.48%-4.55% * 预测均值：4.35%；4.51% 路透上海11月1日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年和七年两期债。 路透调查显示，债市在大跌过后近两日持续回暖，但市场重挫过后有效摆脱弱势仍需时日， 考虑到明日两个期限二级交投不活跃，预计受交易资金关注有限，需求主要看配置户，两期 债收益率预测均值为4.35%和4.51%。 北京一券商交易员称，“3/7年都不是主流品种，交易盘不喜欢。” 上海一银行交易员谈到，尽管今日在现券延续暖势的带动下，一级市场亦显强，但在此 前深幅调整过后，债市恢复元气非一朝一夕之功，后市再有反复的概率不小。 他并表示，国开三年和七年债交易清淡，两期增发标的券今日均无成交，因此定位如何 完全取决于配置力量。“交易户没人敢买啊，都是重伤，检验配置盘的时候到了。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三和七年期最新 收益率为4.4710%和4.5598%。明日增发两期标的券170209 和170208CN1702 08=CFXM最新报价分别为4.45%/4.42%和4.70%/4.50%。 财政部上午招标发行的一年及10年期固息国债，中标利率分别为3.54%和3.82%，均低于 此前市场预测均值3.55%和3.88%。投标倍数为2.20倍和4.16倍。 农发行下午招标增发的一、七和10年三期债亦需求不错，中标收益率为3.8661%、4.516 0%和4.5673%，对应投标倍数3.32倍、4.77倍和3.50倍。 明日两期债为该行今年第九期 和第八期 的增发债，票 面利率分别为4.14%和4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第9/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 3年：70亿；7年：40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 11月2日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 11月6日 起息日 3年：2017/9/11；7年：2017/8/21 分销期 11月3日-11月6日 上市日 11月8日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)