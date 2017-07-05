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《中国新债预测》国开行五及七年增发债收益率均值4.08%和4.17%
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2017年7月5日 / 早上8点46分 / 1 个月内

《中国新债预测》国开行五及七年增发债收益率均值4.08%和4.17%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：5/7年固息增发债
    * 招标金额：5年：70亿；7年：50亿
    * 招标时间：7月6日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.05%-4.10%；4.14%-4.20%
    * 预测均值：4.08%；4.17%

    路透上海7月5日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五和七年两期固息债。
路透调查显示，目前现券缺少明确方向，多数时间随期货或资金面变化展开波动。考虑到今
日市场暖意增加，明日新债定位有望低于二级，收益率预测均值落在4.08%和4.17%附近。
    
    北京一券商交易员称，今日二级现券向好利好新债，若暖意延续，明日两期国开债收益
率低于二级的可能性较大。不过具体幅度，还要看届时市场情绪而定。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七年最新收
益率为4.1596%和4.2183%；二级市场上，明日招标新债的标的券170206和170201最新成交约
在4.105%和4.19%，较上日下跌约3-4个基点(bp)。
    
    明日招标两期债为国开行今年第六期               和第一期               的增发
债，票面利率分别为4.02%和3.85%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第6/1期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        5年：70亿；7年：50亿
    期限/计息方式   5/7年固息
    招标时间        7月6日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7月10日
    起息日          5年：2017/4/17；7年：2017/1/9
    分销期          7/7-7/10
    上市日          7月12日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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