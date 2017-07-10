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《中国新债预测》国开行五及七年增发债收益率均值4.12%和4.21%
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2017年7月10日 / 早上8点42分 / 1 个月前

《中国新债预测》国开行五及七年增发债收益率均值4.12%和4.21%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：5/7年固息增发债
    * 招标金额：5年：70亿；7年：50亿
    * 招标时间：7月11日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.10%-4.14%；4.18%-4.24%
    * 预测均值：4.12%；4.21%

    路透北京7月10日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五和七年两期固息债
。路透调查显示，公开市场连续净回笼下，资金虽然整体仍偏松但亦逐渐收敛，且本周地方
债发行较多，一级市场需求料表现一般，考虑返费因素，明日新债定位或大致持平二级，收
益率预测均值落在4.12%和4.21%。
    
    上海一银行交易员说，“明天需求估计一般吧，五年长不长短不短的，七年期限也比较
尴尬，而且这周地方债压力也很大，我感觉一级也好不到哪里去。”
    
    华南一银行交易员亦表示，今天资金感觉还比较松，但慢慢有点收紧了，公开市场一直
没有操作，时间久了市场多少有点影响。
    
    “（明天新债）不是很乐观，加上返费差不多持平二级。”他说。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七年最新收
益率为4.1301%和4.2005%；二级市场上，明日招标新债的标的券170206和170201最新成交约
在4.12%和4.22%。

    明日招标两期债为国开行今年第六期               和第一期               的增发
债，票面利率4.02%和3.85%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第6/1期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        5年：70亿；7年：50亿
    期限/计息方式   5/7年固息
    招标时间        7月11日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)招标
    缴款日          7月13日
    起息日          5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 
    分销期          7月12日-7月13日
    上市日          7月17日
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          均为0.10%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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