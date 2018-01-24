《中国新债预测》国开行五和七年增发债均值4.96%、5.06%，一级有望续好

* 招标品种：国开行5/7年增发债 * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿 * 招标时间：1月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.93%-5.01%；5.03%-5.08% * 预测均值：4.96%；5.06% 路透上海1月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五和七年两期固息债 。路透调查显示，目前银行间市场资金较为宽松，现券亦未再走恶，明日新债有望延续近期 向好势头。考虑到手续费因素，两期债定位较二级将继续有一定折让，预测均值落在4.96% 和5.06% 上海一券商交易员表示，“近期流动性充足，今日农发一级倍数也很高，明天两支债应 该不会发的差。” 农发行下午招标增发的一、七和10年三期固息债，中标收益率为4.1940%、5.0612%和5. 1174%，对应投标倍数3.57倍、4.28倍和4.93倍。中债农发行债收益率曲线 中 ，上述三个期限最新收益率为4.3279%、5.1098%和5.1697%。 交易员透露，明日增发的五年期标的券170212最新成交约5.0%，七年期170208最新成交 在5.09%附近；中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七 年期最新收益率为5.0199%和5.1082%。 明日招标两期债为国开行2017年第12期 和第八期 的增 发债，票面利率为4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 5/7年固息 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月29日 起息日 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 1月26日-1月29日 上市日 1月31日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均为0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)