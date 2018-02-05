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February 5, 2018 / 9:02 AM / a day ago

《中国新债预测》国开行五和七年增发债收益率均值为4.88%和5.03%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行5/7年固息增发债；182天贴现债（不预测）
    * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿；182天：100亿
    * 招标时间：2月6日9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：4.85%-4.90%；4.98%-5.05%
    * 预测均值：4.88%；5.03%

    路透上海2月5日 - 中国国家开发银行         周二将招标六个月、五年和七年三期债
。路透调查显示，资管新规过渡期可能不会延长的消息，增加午后现券收益率升压。但在没
有官方证实前，持续宽松的资金面仍支撑新债，五和七年两期债中标收益率预测均值分别落
在4.88%和5.03%。
    
    上海一基金公司交易员表示，受资管新规可能落地消息影响，午后现券收益率略涨，但
若没有更进一步明确进展，充裕的流动性下，考虑到手续费因素，一级定位继续有望低于二
级。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七年最新收
益率为4.9415%和5.0487%；六个月期为3.8258%。交易员透露，五和七年两期固息增发债的
标的券170212和170208最新成交在4.935%和5.08%。
    
    明日国开行招标的三期债中，贴现债为国开行2018年第三期新发贴现债，五和七年为国
开行2017年第12期               和第八期               的增发债，票面利率为4.44%
和4.30%。
    
    具体发行条款如下：
    
                   2018年第3期贴现债/2017年12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿     
    期限/计息方式     182天/5/7年固息
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            2月8日
    起息日            182天：2018/2/8；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            2月7日-2月8日                      
    上市日            2月12日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            182天：无；5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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