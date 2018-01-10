《中国新债预测》国开行五年和七年增发债收益率均值为4.88%和5.00%

* 招标品种：国开行5/7年增发债 * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：4.80%-4.95%；4.95%-5.03% * 预测均值：4.88%；5.00% 路透上海1月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五年和七年两期债。 路透调查显示，受隔夜美债冲高及资金收敛等因素影响，现券二级疲态加剧，午后10年国开 债活跃券收益率再站上5%高位，明日若弱势不改，料新债需求将受压制，两期债收益率预测 均值为4.88%和5.00%。 “二级都这样了，心里有点虚啊，国开结果估计要高吧。”上海一银行交易员表示，不 过五年期考虑返费差不多要7个bp(基点),七年差不多要4个bp，就看明日二级能不能回调一 点。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七年期最新 收益率为4.8804%和4.9981%。明日增发两期标的券170212 和170208CN1702 08=CFXM最新报价分别为4.9479%/4.9150%和5.10%/4.98%，二级分别成交在 4.925%和5.03% 。 业内人士周三透露，农发行下午招标的一年和10年期增发债，中标收益率为4.2082%和5 .0478%，同时招标的七年期新发债中标利率为4.98%；一、七和10年品种投标倍数依次为2.9 5倍、4.66倍和3.71倍。 财政部上午招标续发行的一和10年期国债，加权中标收益率为3.4972%和3.8499%，均稍 低于此前3.51%和3.86%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.67倍和2.82倍。 周二10年期美债收益率大涨7个bp至2.55%附近，触及10个月高位。此前日本央行称，将 减少公债购买规模，美国企业债发行也打击市场。 明日两期债为国开行2017年第12期 和第八期 的增发债 ，票面利率为4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 1月11日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月15日 起息日 1年：2017/11/9；3年：2017/8/21 分销期 1月12日-1月15日 上市日 1月17日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均为0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)