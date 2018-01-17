《中国新债预测》国开行五年和七年增发债收益率均值为4.98%和5.06%

* 招标品种：国开行5/7年增发债 * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿 * 受访人数：8位(银行、券商、基金) * 预测区间：4.94%-5.02%；5.02%-5.10% * 预测均值：4.98%；5.06% 路透北京1月17日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五年和七年两期债。 路透调查显示，今日资金面仍呈紧平衡，国债期货和现券均弱势震荡，一级需求料受压。不 过从期限上来看，或会受到配置盘的青睐，惟程度不会太大，两期债收益率预测均值4.98% 和5.06%，略低于目前的二级水准。 北京一基金交易员称，今日资金面偏紧，二级市场情绪亦较弱，下午农发行新债招标结 果也一般，预计明天国开新债需求将延续今日农发债格局。 “（农发债结果和）二级基本持平，没有太多偏离，不过整体上还是偏弱，明天估计延 续今天，而且资金也紧点。”他说。 不过华北一券商交易员表示，虽然今天资金偏紧，但二级跌幅并不明显，而且五年和七 年一般都是配置盘买，最终收益率可能比现在二级略低。 “配置盘一般投五和七年，没啥利空就往下投投，应该能低点投，但是要说配置盘大规 模买我觉得还不太可能，都在这等着（资管新规）呢。”他称。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七年期最新 收益率为5.0164%和5.0839%。据交易员透露，明日增发两期标的券170212 和170208 最新分别成交在约5.01%和5.10%。 中国央行在公开市场连日大规模净投放后，银行间市场周三流动性仍显紧张，受线上资 金价格上限约束，一些小规模存款类机构轧平头寸难度增大。缴税期内，非银机构可借的隔 夜资金来源渐少，七天期及以上融资成本有所提高。 财政部上午招标发行的五年期固息国债中标利率为3.81%，低于此前市场预测均值3.84% ；边际中标利率为3.86%，投标倍数3.39倍。 中国农业发展银行下午招标增发的三年(150406，剩余期限约两个月)、七年和10年三期 固息债，中标收益率为2.8976%、5.0482%和5.1268%，投标倍数4.20倍、4.33倍和3.63倍。 明日两期债为国开行2017年第12期 和第八期 的增发债 ，票面利率为4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 1月18日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月22日 起息日 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 1月19日-1月22日 上市日 1月24日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均为0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)