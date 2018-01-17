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January 17, 2018 / 8:51 AM / 2 days ago

《中国新债预测》国开行五年和七年增发债收益率均值为4.98%和5.06%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行5/7年增发债
    * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：4.94%-5.02%；5.02%-5.10%
    * 预测均值：4.98%；5.06%

    路透北京1月17日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五年和七年两期债。
路透调查显示，今日资金面仍呈紧平衡，国债期货和现券均弱势震荡，一级需求料受压。不
过从期限上来看，或会受到配置盘的青睐，惟程度不会太大，两期债收益率预测均值4.98%
和5.06%，略低于目前的二级水准。
    
    北京一基金交易员称，今日资金面偏紧，二级市场情绪亦较弱，下午农发行新债招标结
果也一般，预计明天国开新债需求将延续今日农发债格局。
    
    “（农发债结果和）二级基本持平，没有太多偏离，不过整体上还是偏弱，明天估计延
续今天，而且资金也紧点。”他说。
    
    不过华北一券商交易员表示，虽然今天资金偏紧，但二级跌幅并不明显，而且五年和七
年一般都是配置盘买，最终收益率可能比现在二级略低。
    
    “配置盘一般投五和七年，没啥利空就往下投投，应该能低点投，但是要说配置盘大规
模买我觉得还不太可能，都在这等着（资管新规）呢。”他称。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七年期最新
收益率为5.0164%和5.0839%。据交易员透露，明日增发两期标的券170212               
和170208               最新分别成交在约5.01%和5.10%。     
    
    中国央行在公开市场连日大规模净投放后，银行间市场周三流动性仍显紧张，受线上资
金价格上限约束，一些小规模存款类机构轧平头寸难度增大。缴税期内，非银机构可借的隔
夜资金来源渐少，七天期及以上融资成本有所提高。                 
     
    财政部上午招标发行的五年期固息国债中标利率为3.81%，低于此前市场预测均值3.84%
；边际中标利率为3.86%，投标倍数3.39倍。            
    
    中国农业发展银行下午招标增发的三年(150406，剩余期限约两个月)、七年和10年三期
固息债，中标收益率为2.8976%、5.0482%和5.1268%，投标倍数4.20倍、4.33倍和3.63倍。            
                    
    明日两期债为国开行2017年第12期               和第八期               的增发债
，票面利率为4.44%和4.30%。 
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          5年：80亿；7年：50亿     
    期限/计息方式     5/7年固息
    招标时间          1月18日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月22日
    起息日            5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            1月19日-1月22日                      
    上市日            1月24日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            均为0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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