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《中国新债预测》国开行五年增发债收益率均值4.31%，七年期4.38%
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2017年10月18日 / 早上8点49分 / 6 天内

《中国新债预测》国开行五年增发债收益率均值4.31%，七年期4.38%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行5/7年增发债
    * 招标金额：5年：70亿；7年：50亿
    * 招标时间：10月19日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.27%-4.34%；4.35%-4.43%
    * 预测均值：4.31%；4.38%

    路透上海10月18日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五年和七年两期固息
债。路透调查显示，今日现券收益率先上后下，尾盘情绪略改善，一级新债需求亦向好，预
计明日国开新债需求尚可，定位料低于二级，收益率预测均值分别为4.31%和4.38%。
    
    不过交易员同时指出，明日国家统计局将公布三季度国内生产总值(GDP)等宏观数据，
其对市场影响仍存不确定性。
    
   “今天这个农发(债)发得太好，不敢看高了，今天都没中多少，最近配置好像挺多的。
”北京一银行交易员称，下午一级情绪比二级要好，尾盘时二级也有些好转。   
    
    业内人士稍早透露，农业发展银行下午招标增发的一年、七年和10年期固息债，中标收
益率分别为3.7549%%、4.4184%和4.4556%%，对应投标倍数3.21倍、3.91倍和3.09倍。中债
农发行债收益率曲线             中，上述期限最新收益率分别为3.9160%、4.4435%和4.4
801%。                    
    
    “明天出数据，靴子落地，应该能稳住，起码不会有更多人无脑砸了，”华中一银行交
易员表示，最近国开五年期品种比较活跃，感觉五年需求会好于七年。
    
    交易员透露，国开债二级市场五年和七年品种收益率最新成交在4.36%和4.44%附近。另
据中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五和七年最新收益
率为4.4084%和4.4293%。    
                
    明日两期债为国开行今年第六期               和第八期               的增发债，
票面利率4.02%和4.30%。具体发行条款如下：
    
                      2017年第6/8期增发债
    -------------------------------------------------
    招标上限          5年：70亿；7年：50亿
    期限/计息方式     5/7年固息
    招标时间          10月19日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            10月23日
    起息日            5年：2017/4/17；7年：2017/8/21
    分销期            10月20日-10月23日                   
    上市日            10月25日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            均为0.10%
    -------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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