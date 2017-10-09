《中国新债预测》国开行五期债定位料略低于二级，10年均值4.19%

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债 * 招标金额：1年：30亿；3年：40亿；5年：50亿；7年：30亿；10年：150亿 * 招标时间：1/3/5年：10月10日9:30-10:30；7/10年：10月10日9:30-11:10 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：3.78%-3.96%；4.16%-4.29%；4.16%-4.28%；4.30%-4.38%；4.13%-4.22% * 预测均值：3.86%；4.23%；4.24%；4.35%；4.19% 路透上海10月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三、五、七、10 年五期固息债。路透调查显示，中秋国庆长假后首日资金面紧张，现券情绪较差，午后农发 债招标结果也不佳；预计明日国开债定位难走低，五期债预测均值可能稍低于二级，分别落 在3.86%、4.23%、4.24%、4.35%和4.19%。 上海一券商交易员提到，周一午后三年、五年农发债中标收益率较高，中短端国开债二 级也表现不佳。五年国开债170206早间还成交在4.2375%，午后报价已经升到4.28%/4.26%。 资金面明日若不改观，一二级弱势可能持续。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七 、10年最新收益率为3.9698%、4.2679%、4.2923%、4.3751%和4.2204%。 中国农业发展银行周一下午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为4.2687 %和4.3273%，对应投标倍数3.37倍和3.32倍。 上述五期债为该行今年第七期 、第九期 、第六期CN1 70206=CFXS、第八期 和第15期 的增发债，票面利率分别 为3.53%、4.14%、4.02%、4.30%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第7/9/6/8/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1/7年：30亿；3年：40亿； 5年：50亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：10月10日9:30-10:30 7/10年：10月10日9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月12日 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/9/11； 5年：2017/4/17；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 10月11日-10月12日 上市日 10月16日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)