《中国新债预测》国开行五期债定位略低于二级，10年均值4.46%

* 招标品种：国开行1/3/7/10年增发债和5年新发债 * 招标金额：1年：40亿；3年：50亿；5年：60亿元；7年：30亿；10年：120亿 * 招标时间：1/3/5年：11月7日9:30-10:30；7/10年：11月7日9:30-11:10 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.90%-4.05%；4.35%-4.50%；4.42%-4.55%；4.44%-4.60%；4.40%-4.48% * 预测均值：3.97%；4.41%；4.47%；4.54%；4.46% 路透上海11月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三、五、七和10年固息债。路透调 查显示，近期现券收益率企稳不过市场情绪仍然谨慎，周一农发债增发情况稍好于预期，但不少受访机构对明 日国开需求也并不特别看好，五期债预测均值仅略低于二级，分别落在3.97%、4.41%、4.47%、4.54%和4.46% 。 上海一银行交易员称，虽然收益率有所上行但感觉配置力量还是有限，国开需求预计也只是平平。 中国农业发展银行周一下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.4368%和4.4852%，对应投标倍数3. 51倍和3.37倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期最新收益 率为4.0673%、4.4479%、4.5117%、4.5699%和4.4988%。 本次招标的五年债为国开行今年第12期新发债，一、三、七和10年分别为国开行今年第11期CN170211=CF XS、第九期 、第八期 和第15期 的增发债，票面利率分别为 3.83%、4.14%、4.30%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/8/15期增发债和第12期新发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：40亿；3年：50亿；5年：60亿元 7年：30亿；10年：120亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：11月7日9:30-10:30 7/10年：11月7日9:30-11:10 招标方式 单一价格或利率（荷兰式） 缴款日 11月9日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 11月8日-11月9日 上市日 11月13日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)