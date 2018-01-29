《中国新债预测》国开行1/2/3年固息债定位料偏低，短券需求仍看好

* 招标品种：国开行1/3年增发债和2年新发债 * 招标金额：1年：60亿；2年：50亿；3年：70亿 * 招标时间：1月30日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.10%-4.32%；4.47-4.75%；4.69%-4.80% * 预测均值：4.20%；4.60%；4.72% 路透上海1月29日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一年、两年及三年期 固息债。路透调查显示，月末资金面仍较宽松，一级短债配置需求较好，近年来首次发行的 两年新债如何定位值得关注；三期债中标结果料不会太高，收益率（利率）预测均值分别落 在4.20%、4.60%和4.72%。 “一季度都是银行配置行情，无论配置需求强还是弱，这段时间估计都不会太差，”北 京一银行交易员认为。 国开行此次招标包括50亿元两年期新债，中债网信息显示，国开行上次发行两年期品种 是在2015年11月17日。上述交易员表示，国开行近期连续停发10年债，此次恢复两年期供给 ，也可谓一举两得，“丰富发行品种，又不降低发行节奏，保证发行总量。” “久期短的都算安全，短债还是有可能招得比较低的；至于两年，可能国开也想搞成关 键期限吧，今年国债也发的多了，”上海一银行交易员表示。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、二、三年期 最新收益率为4.2839%、4.5646%和4.8610%。 中国农业发展银行周一下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率为4.7954%和4.968 4%，对应投标倍数2.76倍和2.50倍。 上述三期债中，一年和三年期为国开行今年第一期和2017年第九期 的 增发债，票面利率均为4.14%，两年期为新发债。一至三年债券可向商业银行柜台追加发行 上限分别是56亿元、14亿元和12亿元。 具体发行条款如下： 2018年1期增发/2018年2期新发/2017年9期增发 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：60亿；2年：50亿；3年：70亿 银行柜台追加上限 1年：56亿；2年：14亿；3年：12亿 期限/计息方式 1/2/3年固息 首场招标时间 1月30日9:30-10:30 追加发行时间 首场投标结束后20分钟内 招标方式 单一价格/利率（荷兰式） 缴款日 2月7日 起息日 1年：2018/1/29；2年：2018/2/7 3年：2017/9/11 分销期 1月31日-2月7日(银行间市场) 1月31日-2月6日(商业银行柜台) 上市日 2月9日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；2/3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)