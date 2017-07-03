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《中国新债预测》国开行1/3/10年债券通债均值为3.67%、3.97%和4.15%
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2017年7月3日 / 上午10点07分 / 1 个月前

《中国新债预测》国开行1/3/10年债券通债均值为3.67%、3.97%和4.15%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/10年期固息增发债(债券通)
    * 招标金额：1/3年：50亿；10年：100亿
    * 1年可追加不超过40亿元柜台债
    * 招标时间：7月4日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.55%-3.75%；3.91%-4.02%；4.13%-4.22%
    * 预测均值：3.67%、3.97%、4.15%

    路透上海7月3日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一、三和10年三期“债
券通”金融债。路透调查显示，今日主要现券收益率整体上行，但考虑到农发行首批债券通
金融债发行火热，不排除有余温惠及明日新债，定位仍有望低于二级，利(收益)率预测均值
分别为3.67%、3.97%和4.15%。
    
    债券通今日开闸，农发行招标的首批债券通金融债，一年、三年和五年增发固息债中标
收益率分别为3.6538%、3.9957%和4.1044%，投标倍数飙高至10.04倍、10.59倍和9.32倍。
午后一年和三年品种对境外机构的专场追加亦获得满额认购。            
    
    上海一银行交易员称，除个别券种，今日现券收益率整体上行，但考虑到明日新债的债
券通属性，算上手续费可能追平二级；当然，若市场走差，也不排除定位略高情况出现。
       
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述三个期限最
新收益率为3.8701%、4.0700%和4.2252%。
    
    国开行明日招标三期债中，一年期为今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工行<6
01398.SS>、农行和中行           追加发行总计不超过40亿元用于柜台分销；另外两期为
第五期               和第10期               增发债，票面利率3.88%和4.04%。
    
    明日新债发行将采取境内外协同配合机制，境内聘请中行、中信证券           、农
行           等担任主承销商，由中资银行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团
，境外投资者可通过承销团成员参与投标。
    
    境外聘请汇丰银行(香港)、建设银行(亚洲)、日本三菱东京日联银行香港分行、星展银
行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。
    
   具体发行条款如下：

                     2017年第7期新发和第5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：50亿，可追加不超过40亿元柜台债
                    3年：50亿；10年：100亿  
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        7月4日9:30-10:30
                    追加投标时间10:50-11:00
    招标方式        单一利率/价格(荷兰式)
    缴款日          均为7月11日； 
    起息日          1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          7/5-7/11；柜台债：7/5-7/10                     
    上市日          7月13日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          均无
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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