《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值3.55%、4.01%和4.22%

* 招标品种：1/3/10年增发债 * 招标金额：1年：30亿；3年：60亿；10年：140亿 * 招标时间：8月15日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.45%-3.60%；3.95%-4.08%；4.17%-4.25% * 预测均值：3.55%；4.01%；4.22% 路透上海8月14日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三和10年三期债 。路透调查显示，中国7月工业增加值等数据偏弱，重新提振债市此前已被打压的乐观预期 ，今日现券走势回暖；若看多情绪延续，明日三期债定位有望低于二级，收益率预测均值落 在3.55%、4.01%和4.22%。 不过交易员指出，今日资金开始显紧，明日央行逆回购操作力度和中期借贷便利(MLF) 续做情况，也是影响新债定位的重要因素。 上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预 期 ，显示上半年拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。不过在中国兼顾经济增 长要“块头”也要有“肌肉”的前提下，下半年预计会保持稳中趋缓态势。 上海一银行交易员表示，今日公布的经济数据不佳，助增债市短期看多气氛，“基本面 被打脸了那么多回，终于有利好了。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率分别为3.6937%、4.1097%和4.2705%；明日招标债券的三期标的券最新成交在3.675 %、4.07%和4.255%。 农发行下午招标的三年和五年两期固息增发债，中标收益率分别为4.0645%和4.1553%。 中债农发行债收益率曲线 中，上述期限最新收益率为4.1043%和4.2421%。 明日招标三期债为国开行今年第七期 、第五期 和第10 期 的增发债，票面利率3.53%、3.88%和4.04%。其中一年和三年品种可各追 加不超过50亿元和10亿元的柜台债。 具体发行条款如下： 2017年第7/5/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：30亿；3年：60亿；10年：140亿 柜台分销追加上限 1年：50亿；3年：10亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 首场招标时间 8月15日9:30-10:30 柜台债追加时间 8月15日10:30-10:50 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/3年：8月18日；10年：8月17日 起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 1/3年：8/16-8/18(银行间) 8/16-8/17(商业银行柜台) 10年：8/16-8/17 上市日 1/3年：8月22日；10年：8月21日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)