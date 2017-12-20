《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债定位近二级，短端料受资金影响

* 招标品种：2017年第3/11/9/12/8期增发债 * 招标金额：1年(170203)：50亿元 * 1(170211)/3/5/7年：40亿 * 招标时间：1(170211)/3年：12月21日14:30-15:30 * 1(170203)/5/7年：12月21日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商、基金) * 预测区间：4.45%-4.75%；4.63%-4.78%；4.68%-4.80%；4.85%-4.95% * 预测均值：4.57%(170211)；4.70%(170209)；4.74%(170212)；4.89%(170208) 路透上海12月20日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五期固息债，含一、三、五、七年新券 增发，及剩余期限约一个月的170203老券增发。路透调查显示，年末现券情绪偏弱，短端利率债受资金价格上 行影响抛压有所增大，预计明日需求一般，一、三、五、七年新券增发的中标收益率预测均值分别为4.57%、4 .70%、4.74%和4.89%。 “钱太贵了，短的(中标收益率)肯定很高的，”上海一银行交易员称。 上海一基金交易员也称，资金面紧张影响下二级短债抛压比较大，今日三年续发国债需求也欠佳，不排除 明日金融债也如此，“如果没有(承销商)冲量，估计国开也会发得不好。” 中国财政部周三上午招标的三年期续发国债加权中标收益率3.7348%，符合此前预测均值3.73%，但边际中 标收益率3.8165%较加权高出逾8个bp，投标倍数仅1.62倍；同时招标的七年期新发国债中标利率3.90%，略低 于市场预测均值3.92%，边际中标利率3.93%，投标倍数2.40倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期最新收益率为4 .5680%、4.7411%、4.7720%、4.9069%。 明日国开行招标五期债，分别为国开行今年第三期 、第11期 、今年第九 期 、第12期 和第八期 的增发债，票面利率为3.20%、3.83% 、4.14%、4.44%、4.30%。其中170203券将于明年1月23日到期。 具体发行条款如下： 2017年第3/11/9/12/8期增发债 ------------------------------------------------------------ 招标上限 1年(170203)：50亿元 1(170211)/3/5/7年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1(170211)/3年：12月21日14:30-15:30 1(170203)/5/7年：12月21日14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 12月25日 起息日 1年(170211)：2017/10/20；1年(170203)：2017/1/23； 3年：2017/9/11；5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 12月22日-12月25日 上市日 12月27日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年:无；3年:0.05%；5/7年:0.10% -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)