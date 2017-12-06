《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债收益率近二级，料整体需求一般

* 招标品种：2017年第3/9/12/8期增发债 * 招标金额：1年：180亿；3/5年：40亿；7年：30亿 * 招标时间：1/3年：12月7日14:30-15:30 * 5/7年：12月7日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.00%-4.10%；4.60%-4.68%；4.65%-4.73%；4.80%-4.90% * 预测均值：4.03%；4.63%；4.68%；4.84% 路透上海12月6日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、三、五、七年固息债。路透调查显 示，虽然今日央行未续作全月到期MLF，但现券震荡后机构整体预期仍显谨慎，今日一级国债需求亦不温不火 ，料明日机构参与积极性仍较一般，四期债中标收益率预测均值分别落在4.03%、4.63%、4.68%和4.84%。 “一年的实际剩余期限不到2个月，快到期了，估计需求应该不错，基金有指标要求，应该会配置，不过 长端的需求应该不会太好，”华中一银行交易员称，下午农发需求不错可能情况特殊，很难说具有代表性。 此次招标增发的一年期品种，实际剩余期限不足两个月，最新中债估值 在3.9342%，二级 最新成交在4.04196%。 农发行下午招标的三期债需求尚可，据交易员透露，此次为该行年内最后一批新债发行，不排除与部分承 销机构冲量需求带动。农发行下午招标增发的三年(150406，实际剩余期限约三个月)、三年(170411)和五年固 息债，中标收益率依次为3.7998%、 4.6334%和 4.7128%，投标倍数为2.38倍、4.53倍和7.75倍。 财政部上午招标续发行的一年期及10年期固息国债，其中一年明显偏高，10年则与预期相差不多，两期债 加权中标收益率分别为3.6975%和3.8396%；此前市场预测均值为3.62%和3.85%。两期债边际中标收益率3.8010 %和3.8759%；市场预测均值3.67%和3.89%；投标倍数为1.72倍和2.82倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，两个月、三、五、七年期最新收益 率为4.0046%、4.6747%、4.7119%、4.8742%。 明日1-7年债分别为国开行今年第3期 、第九期 、第12期CN170212=CFXS 和第八期 的增发债，票面利率为3.20%、4.14%、4.44%、4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第3/9/12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：180亿；3/5年：40亿；7年：30亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3年：12月7日14:30-15:30 5/7年：12月7日14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 12月11日 起息日 1年：2017/1/23；3年：2017/9/11； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 12月8日-12月11日 上市日 12月13日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)