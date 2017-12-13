《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债收益率近二级，料需求平稳

* 招标品种：2017年第11/9/12/8期增发债 * 招标金额：1/3/5年：各50亿；7年：40亿 * 招标时间：1/3年：12月14日14:30-15:30 * 5/7年：12月14日14:30-16:10 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.41%-4.60%；4.64%-4.72%；4.72%-4.78%；4.82%-4.90% * 预测均值：4.47%；4.69%；4.75%；4.86% 路透上海12月13日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、三、五、七年固息债。路透调查显 示，今日现券震荡偏暖，但明日美联储将公布议息结果，中国央行是否跟进成为市场关注焦点，不过料对一级 市场整体需求影响有限，四期债中标收益率预测均值分别落在4.47%、4.69%、4.75%和4.86%。 “明天情绪应该不坏，(国开)结果会跟二级差不多，很难有惊喜，但往往情绪左右策略。”北京一银行交 易员称，美联储加息影响几何仍待观察，此前市场也有一定预期，如果不加息倒是意外了，关键还看看明天中 国央行是否跟进。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期最新收益率为4 .5311%、4.7114%、4.7727%、4.8645%。 华中一银行交易员表示，如果明日中国央行不跟进美联储加息，反而会对市场形成利好，但是临近年底国 开行新债发行接近尾声，不排除部分承销商冲量参与投标，导致中标结果走低的可能性。 财政部上午招标续发行的五年期固息国债，加权和边际中标收益率分别为3.8605%和3.8873%，稍低于此前 市场预测均值3.88%和3.9 1%，投标倍数为3.34倍。 明日国开行将有五期新债招标，其中2015年第一期剩余期限近一个月暂不做预测。此次1-7年债分别为国 开行今年第11期 、2015年第一期 、今年第九期 、第12期CN1 70212=CFXS和第八期 的增发债，票面利率为3.83%、3.85%、4.14%、4.44%、4.30%。 具体发行条款如下： 2015年第一期及2017年第11/9/12/8期增发债 ------------------------------------------------------------ 招标上限 3年(150201)：100亿元 1/3/5年：各50亿；7年：40亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3年：12月14日14:30-15:30 3(150201)/5/7年：12月14日14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 12月18日 起息日 1年：2017/10/20；3年(150201)：2015/1/8；3年：2017/9/11 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 12月15日-12月18日 上市日 12月20日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年及3年(150201):无；3年:0.05%；5/7年:0.10% -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)