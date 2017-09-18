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《中国新债预测》国开行1/5/10年债均值3.78%、4.22%和4.19%，低于二级
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2017年9月18日 / 上午9点23分 / 1 个月前

《中国新债预测》国开行1/5/10年债均值3.78%、4.22%和4.19%，低于二级

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/5/10年固息债
    * 招标金额：1年：30亿，可追加不超过46亿元柜台债
    * 5年：60亿；10年：150亿
    * 招标时间：9月19日9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.70%-3.86%；4.18%-4.25%；4.17%-4.22%
    * 预测均值：3.78%；4.22%；4.19%

    路透上海9月18日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、五和10年三期债
。路透调查显示，受资金依旧较为紧张影响，今日现券一二级情绪均不佳，市况转弱新债预
期不甚乐观。
    
    考虑到手续费因素，明日新债定位仍有望低于现有二级水平，但10年品种折让幅度已十
分有限，三期债预测均值落在3.78%、4.22%和4.19%附近。
        
    北京一券商分析师称，今日现券一二级情绪均不佳，“如果明天资金还是比较紧的话，
可能一级表现会一般。”

    财政部上午招标的五年特别国债中标利率3.59%，边际中标利率3.63%，投标倍数1.85倍
。            农发行下午招标的三和五年两期债，中标收益率4.2387%和4.2965%，基本与
中债农发行债收益率曲线             同期限收益率持平。            

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、五和10年期
最新收益率为3.8925%、4.2534%和4.2076%。
            
    明日招标三期债为国开行今年第七期               、第六期               和第15
期               的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。二级市场上，上述三期增
发债最新成交分别在3.89%、4.27%和4.2275%附近。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第7/6/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：30亿，可追加不超过46亿元柜台债
                      5年：60亿；10年：150亿
    期限/计息方式     1/5/10年固息
    首场招标时间      9月19日9:30-10:30
    柜台债追加时间    9月19日10:30-10:50
    招标方式          单一价格（荷兰式）/追加为数量招标
    缴款日            1年：9月22日；5/10年：9月21日
    起息日            1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                      10年：2017/8/24
    分销期            1年：9/20-9/22(银行间)；9/20-9/21(柜台)
                      5/10年：9/20-9/21
    上市日            1年：9月26日；5/10年：9月25日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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