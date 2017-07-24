《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.05%和4.15%

* 招标品种：1/5/10年固息增发债 * 招标金额：1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 * 招标时间：7月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、基金、券商) * 预测区间：3.57%-3.61%；4.03%-4.07%；4.14%-4.16% * 预测均值：3.59%；4.05%；4.15% 路透北京7月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一年、五年和10年三 期固息债。路透调查显示，缴税过后流动性有所改善，在央行大力维稳下市场资金面预期稳 定，且今日农发行一级招标结果较佳，预计明日国开债需求不错，定位料低于二级，中标收 益率预测均值落在3.59%、4.05%和4.15%。 上海一银行交易员说，“这会资金有点好转了，虽然还是有点小紧，但比缴税那会好很 多，央行大力维稳，大家预期也没那么悲观了，今天农发倍数还挺高的。” 他并表示，央行公开市场操作给了市场稳定的预期，虽然二级现券交投动能不足，但一 级招标热情尚可，预计明天国开债招标结果略低于二级水准。 华南一银行交易员亦称，“大家对流动性还是比较放心的，这几天金融债招标倍数都不 错，我觉得明天国开需求应该也还好。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年最 新收益率为3.6869%、4.1056%和4.1799%。交易员称，此次一年期国开增发标的券170207最 新成交在3.69%，五年国开债增发标的券170206成交在4.0950%，10年国开债增发标的券1702 10券成交在4.1790%。 一级市场方面，中国农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为3.58 %，同 时招标增发的七年和10年期固息债，中标收益率分别为4.1848%和4.2181%；三期债投标倍数 分别为4.47 倍、4.20倍和5.14倍。 上述三期债为该行今年第七期 、第六期 和第10期CN1 70210=CFXS的增发债。首场招标结束后，可以向工行、农行和中行三家银行各追加发行不 超过5亿、25亿和5亿元一年期债券。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 追加上限 1年：35亿元用于柜台发行 期限/计息方式 1/5/10年固息 首场招标时间 7月25日9:30-10:30 柜台追加时间 7月25日10:50-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1年：7月28日；5/10年：7月27日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 1年：7/26-7/28(银行间)；7/26-7/27(柜台) 5/10年：7/26-7/27 上市日 1年：8/1；5/10年：7/31 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)