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15 天前
《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.05%和4.15%
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2017年7月24日 / 早上7点58分 / 15 天前

《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.05%和4.15%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：1/5/10年固息增发债
    * 招标金额：1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    * 招标时间：7月25日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、基金、券商)
    * 预测区间：3.57%-3.61%；4.03%-4.07%；4.14%-4.16%
    * 预测均值：3.59%；4.05%；4.15%

    路透北京7月24日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一年、五年和10年三
期固息债。路透调查显示，缴税过后流动性有所改善，在央行大力维稳下市场资金面预期稳
定，且今日农发行一级招标结果较佳，预计明日国开债需求不错，定位料低于二级，中标收
益率预测均值落在3.59%、4.05%和4.15%。
    
    上海一银行交易员说，“这会资金有点好转了，虽然还是有点小紧，但比缴税那会好很
多，央行大力维稳，大家预期也没那么悲观了，今天农发倍数还挺高的。”
    
    他并表示，央行公开市场操作给了市场稳定的预期，虽然二级现券交投动能不足，但一
级招标热情尚可，预计明天国开债招标结果略低于二级水准。
    
    华南一银行交易员亦称，“大家对流动性还是比较放心的，这几天金融债招标倍数都不
错，我觉得明天国开需求应该也还好。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、五和10年最
新收益率为3.6869%、4.1056%和4.1799%。交易员称，此次一年期国开增发标的券170207最
新成交在3.69%，五年国开债增发标的券170206成交在4.0950%，10年国开债增发标的券1702
10券成交在4.1790%。

    一级市场方面，中国农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为3.58 %，同
时招标增发的七年和10年期固息债，中标收益率分别为4.1848%和4.2181%；三期债投标倍数
分别为4.47 倍、4.20倍和5.14倍。            

    上述三期债为该行今年第七期               、第六期               和第10期CN1
70210=CFXS的增发债。首场招标结束后，可以向工行、农行和中行三家银行各追加发行不
超过5亿、25亿和5亿元一年期债券。
    
    具体发行条款如下：
    
                     2017年第7/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限        1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    追加上限        1年：35亿元用于柜台发行 
    期限/计息方式   1/5/10年固息
    首场招标时间    7月25日9:30-10:30
    柜台追加时间    7月25日10:50-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1年：7月28日；5/10年：7月27日 
    起息日          1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          1年：7/26-7/28(银行间)；7/26-7/27(柜台)
                    5/10年：7/26-7/27
    上市日          1年：8/1；5/10年：7/31
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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