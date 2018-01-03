《中国新债预测》国开行10年增发债均值4.85%，资金宽松料支撑短券需求

* 招标品种：2018年第1期贴现债；2017年第9/12/15期增发债 * 招标金额：91天：100亿；3年：60亿；5年：70亿；10年90亿 * 招标时间：91天/3/5年：1月4日14:30-15:30；10年：14:30-16:10 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：4.66%-4.70%；4.75%-4.82%；4.84%-4.87%（不含贴现） * 预测均值：4.69%；4.79%；4.85%（不含贴现） 路透上海1月3日 - 中国国家开发银行 周四将招标包括贴现债和缺席逾一个月 的10年品种共四期债。路透调查显示，元旦过后资金面转宽，利好三年等相对短期限新债需 求，二级变化不大10年期定位有望中规中矩，三、五和10年增发债收益率预测均值分别为4. 69%、4.79%和4.85%。 上海一券商交易员认为，明日10年国开债目前比较集中的定位在4.85%附近，考虑到手 续费因素，与二级水平接近，并没有显现出较强的多空方向性。而资金宽松之下，“三年肯 定没啥问题，(结果应该)只能低不会高。” 交易员透露，二级市场上，明日3-10年增发债的标的券最新成交分别在4.72%、4.83%和 4.89%附近。 农发行今日下午招标的三年(170411)和五年期增发债，中标收益率为4.7090%和4.8239% ，投标倍数4.26倍和3.28倍。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10年期 最新收益率为4.7867%、4.8050%和4.8714%。 明日招标的三年、五年和10年期债券为国开行2017年第九期 、第12期 CN170212=CFXS，和第15期 的增发债，票面利率分别为4.14%、4.44%和4.2 4%。 另外，国开行明日同时还将招标不超过100亿元的三个月期(91天)金融债，为今年第一 期贴现债。 此前国开行发行贴现金融债多集中在2010年前，2017年底因市场对长债需求较差，也增 发过不少剩余期限仅为数月的金融债；10年期品种最近一次发行则是在2017年11月21日。 具体发行条款如下： 2018年第1期贴现债；2017年第9/12/15期增发债 --------------------------------------------------------------- 招标上限 91天：100亿；3年：60亿；5年：70亿；10年90亿 期限/计息方式 贴现；3/5/10年固息 招标时间 91天/3/5年：1月4日14:30-15:30； 10年：14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 1月8日 起息日 贴现：2018/1/8；3年：2017/9/11 5年：2017/11/9；10年：2017/8/24 分销期 1月5日-1月8日 上市日 1月10日 基本承销额 无 付息频率 3/5/10：按年 发行人增发权利 保留 承揽费 贴现：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% --------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)