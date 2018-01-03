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《中国新债预测》国开行10年增发债均值4.85%，资金宽松料支撑短券需求
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January 3, 2018 / 9:18 AM / a day ago

《中国新债预测》国开行10年增发债均值4.85%，资金宽松料支撑短券需求

2 分钟阅读

    * 招标品种：2018年第1期贴现债；2017年第9/12/15期增发债
    * 招标金额：91天：100亿；3年：60亿；5年：70亿；10年90亿
    * 招标时间：91天/3/5年：1月4日14:30-15:30；10年：14:30-16:10
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：4.66%-4.70%；4.75%-4.82%；4.84%-4.87%（不含贴现）
    * 预测均值：4.69%；4.79%；4.85%（不含贴现）

    路透上海1月3日 - 中国国家开发银行         周四将招标包括贴现债和缺席逾一个月
的10年品种共四期债。路透调查显示，元旦过后资金面转宽，利好三年等相对短期限新债需
求，二级变化不大10年期定位有望中规中矩，三、五和10年增发债收益率预测均值分别为4.
69%、4.79%和4.85%。
    
    上海一券商交易员认为，明日10年国开债目前比较集中的定位在4.85%附近，考虑到手
续费因素，与二级水平接近，并没有显现出较强的多空方向性。而资金宽松之下，“三年肯
定没啥问题，(结果应该)只能低不会高。”
    
    交易员透露，二级市场上，明日3-10年增发债的标的券最新成交分别在4.72%、4.83%和
4.89%附近。
        
    农发行今日下午招标的三年(170411)和五年期增发债，中标收益率为4.7090%和4.8239%
，投标倍数4.26倍和3.28倍。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三、五、10年期
最新收益率为4.7867%、4.8050%和4.8714%。
                                
    明日招标的三年、五年和10年期债券为国开行2017年第九期               、第12期
CN170212=CFXS，和第15期               的增发债，票面利率分别为4.14%、4.44%和4.2
4%。
    
    另外，国开行明日同时还将招标不超过100亿元的三个月期(91天)金融债，为今年第一
期贴现债。
    
    此前国开行发行贴现金融债多集中在2010年前，2017年底因市场对长债需求较差，也增
发过不少剩余期限仅为数月的金融债；10年期品种最近一次发行则是在2017年11月21日。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2018年第1期贴现债；2017年第9/12/15期增发债
    ---------------------------------------------------------------
    招标上限          91天：100亿；3年：60亿；5年：70亿；10年90亿
    期限/计息方式     贴现；3/5/10年固息
    招标时间          91天/3/5年：1月4日14:30-15:30；
                      10年：14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            1月8日
    起息日            贴现：2018/1/8；3年：2017/9/11
                      5年：2017/11/9；10年：2017/8/24
    分销期            1月5日-1月8日                      
    上市日            1月10日
    基本承销额        无
    付息频率          3/5/10：按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            贴现：无；3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    --------------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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