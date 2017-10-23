《中国新债预测》国开行10年长债定位近二级，资金面收敛一年期存分歧

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债 * 招标金额：1/7年：30亿；3年：50亿；5年：60亿；10年：150亿 * 招标时间：1/3/5年：10月24日9:30-10:30；7/10年：10月24日9:30-11:10 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.72%-3.83%；4.22%-4.26%；4.25%-4.33%；4.40%-4.43%；4.26%-4.28% * 预测均值：3.78%；4.24%；4.30%；4.42%；4.27% 路透上海10月23日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、三、五、七和10 年五期债。路透调查显示，GDP走高传言影响消退后，市场情绪回稳现券表现稳定，明日10 年等稍长期限国开债，定位有望接近二级，一年期则因资金面收敛略有分歧，预测均值为3. 78%、4.24%、4.30%、4.42%和4.27%。 缴税期渐近，银行间市场周一流动性较上周稍有收敛，隔夜回购加权价格小涨；不过从 大行和股份制银行均有出资来看，目前资金面仍在较为平衡区间。 上海一券商交易员称，目前市场缺乏方向，今日现券期货变化均不大，预计明日10年期 等主要期限定位，考虑到手续费因素后料接近二级水平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七 和10年期最新收益率为3.8614%、4.2816%、4.3771%、4.4387%和4.3142%。 业内人士稍早透露，农发行下午招标增发的三和五年固息债，中标收益率4.2996%和4.3 749%。中债农发行债收益率曲线 中，上述期限最新收益率分别为4.3088%和4. 4049%。 明日五期债为国开行今年第11期、第九期 、第六期 、 第八期 和第15期 的增发债，票面利率分别为3.83%、4.14% 、4.02%、4.30%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第11/9/6/8/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1/7年：30亿；3年：50亿； 5年：60亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：10月24日9:30-10:30 7/10年：10月24日9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月12日 起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11； 5年：2017/4/17；7年：2017/8/21； 10年：2017/8/24 分销期 10月25日-10月26日 上市日 10月30日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%； 5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)