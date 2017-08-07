《中国新债预测》国开行3-10年债预测均值4.05%、4.16%、4.30%和4.26%

* 招标品种：3/5/7/10年固息增发债 * 招标金额：3年：50亿；5年：70亿；七年：40亿；10年：140亿 * 招标时间：3/5/7年：8月8日9:30-10:30；10年：8月8日9:30-11:10 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：4.00%-4.08%；4.13%-4.18%；4.27%-4.32%;4.23%-4.28% * 预测均值：4.05%；4.16%；4.30%；4.26% 路透上海8月7日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七和10年期固 息债。路透调查显示，近期钢铁等工业品价格持续大涨，加剧了通胀抬头的担忧，债市二级 今日明显走弱，农发新债招标结果亦不理想，明日国开债需求料仍一般，四期债预测均值分 别为4.05%、4.16%、4.30%和4.26%。 “大宗（商品）这个涨法，经济预期其实是让大宗上涨给强化了。通缩（预期）到通胀 （预期），真是快啊。”北京一券商交易员称。 上海一银行交易员谈到，明日10年国开债续发标的券170210 目前二级 最新成交在4.295%附近，较上日上行约4-5个基点（bp），而午后农发新债的定位也偏高， 预计明日一级市场情绪也难有明显恢复，相对而言长端可能仍会更弱一些。 中国金融期货交易所10年期国债主力合约T1709 周一收报94.385元，较上日结算 价跌0.37%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七和10 年最新收益率分别为4.0785%、4.1757%、4.3087%和4.2466%。 农发行下午招标增发的三年和五年两期固息金融债，中标收益率分别为4.0777%和4.184 2%，投标倍数为4.14倍和3.96倍。 明日招标的四期债为该行今年第五期 、第六期 、第一 期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%、3. 85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/1/10期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 3年：50亿；5年：70亿； 7年：40亿；10年：140亿 期限/计息方式 3/5/7/10年固息 首场招标时间 3/5/7年：8月8日9:30-10:30 10年：8月8日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8月10日 起息日 3/5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 10年：2017/4/10 分销期 8/9-8/10 上市日 8月14日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)