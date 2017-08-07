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《中国新债预测》国开行3-10年债预测均值4.05%、4.16%、4.30%和4.26%
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2017年8月7日 / 早上7点57分 / 6 天内

《中国新债预测》国开行3-10年债预测均值4.05%、4.16%、4.30%和4.26%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：3/5/7/10年固息增发债
    * 招标金额：3年：50亿；5年：70亿；七年：40亿；10年：140亿
    * 招标时间：3/5/7年：8月8日9:30-10:30；10年：8月8日9:30-11:10
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：4.00%-4.08%；4.13%-4.18%；4.27%-4.32%;4.23%-4.28%
    * 预测均值：4.05%；4.16%；4.30%；4.26%

    路透上海8月7日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发三、五、七和10年期固
息债。路透调查显示，近期钢铁等工业品价格持续大涨，加剧了通胀抬头的担忧，债市二级
今日明显走弱，农发新债招标结果亦不理想，明日国开债需求料仍一般，四期债预测均值分
别为4.05%、4.16%、4.30%和4.26%。
    
    “大宗（商品）这个涨法，经济预期其实是让大宗上涨给强化了。通缩（预期）到通胀
（预期），真是快啊。”北京一券商交易员称。
    
    上海一银行交易员谈到，明日10年国开债续发标的券170210               目前二级
最新成交在4.295%附近，较上日上行约4-5个基点（bp），而午后农发新债的定位也偏高，
预计明日一级市场情绪也难有明显恢复，相对而言长端可能仍会更弱一些。
    
    中国金融期货交易所10年期国债主力合约T1709       周一收报94.385元，较上日结算
价跌0.37%。

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三、五、七和10
年最新收益率分别为4.0785%、4.1757%、4.3087%和4.2466%。
    
    农发行下午招标增发的三年和五年两期固息金融债，中标收益率分别为4.0777%和4.184
2%，投标倍数为4.14倍和3.96倍。            
    
    明日招标的四期债为该行今年第五期               、第六期               、第一
期               和第10期               的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%、3.
85%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：
    
                    2017年第5/6/1/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限        3年：50亿；5年：70亿；
                    7年：40亿；10年：140亿
    期限/计息方式   3/5/7/10年固息
    首场招标时间    3/5/7年：8月8日9:30-10:30
                    10年：8月8日9:30-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8月10日
    起息日          3/5年：2017/4/17；7年：2017/1/9
                    10年：2017/4/10
    分销期          8/9-8/10
    上市日          8月14日
    基本承销额      无
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 杨淑祯)

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