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January 31, 2018 / 9:27 AM / in 2 days

《中国新债预测》国开行5/7年固息增发债预测均值4.91%和5.03%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行5/7年固息增发债
    * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿
    * 招标时间：2月1日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、保险、基金)
    * 预测区间：4.88%-4.95%；5.00%-5.06%
    * 预测均值：4.91%；5.03%

    路透上海1月31日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五年、七年固息债。
路透调查显示，流动性宽松势头下，近期一级利率债招标总体向好，料明日两期国开债将低
于二级，中标收益率预测均值分别落在4.91%和5.03%。
    
    上海一银行交易员表示，相对更看好五年期品种，“七年国开已经很久没做过了，五年
毕竟流动性好，今天收益率也下了。”

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，五年、七年期最
新收益率为5.0186%、5.0820%。二级市场上，五年国开增发标的券170212周三成交在4.96%
，170208成交在5.07%。
    
    中国财政部周三上午招标发行的一和10年期固息国债，中标利率为3.38%和3.85%，均低
于此前3.45%和3.91%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.95倍和3.09倍。            
    
    中国农业发展银行周三下午招标增发的一、七、10年固息债，中标收益率为4.1919%、5
.0497%、5.1079%，对应投标倍数2.94倍、3.35倍和5.75倍。            

    明日国开行招标发行三期债，182天期贴现债为国开行2018年第二期新发贴现债，五、
七年为国开行2017年第12期               、第八期               的增发债，票面利率
为4.44%和4.30%。
    
    具体发行条款如下：

                   2018年第2期贴现债/2017年12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿
    期限/计息方式     182天/5/7年固息
    招标时间          2月1日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            2月5日
    起息日            182天：2018/2/5；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            2月2日-2月5日
    上市日            2月7日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            182天：无；5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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