《中国新债预测》国开行5/7/10年增发债收益率均值为4.70%、4.86%和4.75%

* 招标品种：国开行5/7/10年固息增发债；91天贴现债（不预测） * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿；10年：70亿元；91天：100亿 * 招标时间：3月8日 91天/5年/7年：14:30-15:30 * 10年：14:30-16:10 * 受访人数：8位(银行、券商、基金) * 预测区间：4.65%-4.73%；4.85%-4.90%；4.74%-4.80% * 预测均值：4.70%；4.86%;4.75% 路透上海3月7日 - 中国国家开发银行 周四将招标三个月、五年、七年和10年 期四期债。路透调查显示，午后农发行新债需求仍较火爆，带动二级市场利率债活跃券收益 率小幅下行，若明日情绪还能持续，预计国开债定位将低于二级，五年、七年和10年三期债 中标收益率预测均值分别落在4.70%、4.86%和4.75%。 “农发(新债)需求很好，带动二级10年国开债下午也下了快3个bp,”华中一银行交易员 表示，大家情绪好像都还算不错，可能与年初的配置行情有一定关系，上午国债结果也偏低 ，预计明日一级国开债需求稳中向好趋势不改。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五、七年和10年 债最新收益率为4.8031%、4.9433%和4.8106%。 据交易员透露，上述三只期限品种二级市场 最新成交在4.76%、4.93%和4.80%。 财政部今日上午招标的三年期续发国债加权中标收益率3.4685%，低于预测均值3.48%； 七年新发国债中标利率3.77%，亦低于预测均值3.80%。投标倍数2.44倍和2.84倍。 农发行下午招标增发的七年期和10年固息债，中标收益率为4.8589%和4.8974%，对应投 标倍数为4.50倍和4.00倍。中债农发行债收益率曲线 中，上述两个期限最新 收益率依次为4.9452%、4.9714%。 明日招标的四期债分别为该行2018年第四期贴现债，2017年第12期 、2 017年第八期 和2018年第五期 增发债，后三期债票面利率 依次为4.30%、4.44%和4.88%。 具体发行条款如下： 2018年第四期贴现/2017年12期/2017年8期/2018年第五期增发 ---------------------------------------------------- 招标上限 91天贴现债：100亿元；5年：80亿 7年：50亿；10年：70亿元 期限/计息方式 5/7/10年固息 招标时间 3月8日 91天/5年/7年：14:30-15:30 10年：14:30-16:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 3月12日 起息日 91天：2018/3/12；5年：2017/11/9 7年：2017/8/21;10年：2018/2/9 分销期 3月9日-3月12日 上市日 3月14日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 91天：无；5/7年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)