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March 5, 2018 / 9:14 AM / a day ago

《中国新债预测》国开1/2/3年固息债预测均值为4.02%、4.47%和4.61%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/2年增发债和3年新发债
    * 招标金额：1年：60亿；2年：40亿；3年：70亿
    * 银行柜台追加上限  1年：56亿；2年：13亿；3年：14亿
    * 招标时间：3月6日9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.96%-4.09%；4.40%-4.56%；4.53%-4.64%
    * 预测均值：4.02%；4.47%；4.61%

    路透上海3月5日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行三期债，期限包括一年
、两年和三年期。路透调查显示，两会召开期间现券二级弱势窄幅震荡，不过午后一级农发
新债仍旧平稳，预计明日三期债中标结果均低于二级，预测均值分别落在4.02%、4.47%和4.
61%。
    
    “看下午农发需求还行啊，最近一级都还算不错，但二级动的不多，还是得看长期趋势
了吧，两会报告暂时还没啥刺激。”华北一银行交易员称，相对来说，两年期品种中标结果
可能会比较偏高一些，一年期则因期限短，不确定性较强。    
         
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一年、两年和三
年最新收益率分别为4.1759%、4.5617%和4.7123%。据交易员透露，本次增发的一年和两年
期品种二级市场最新成交在4.175%和4.56%。
    
    业内人士周一透露，农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为4.10%，同
时招标增发的三年和五年固息债，中标收益率为4.6492%和4.7378%，三期债对应投标倍数分
别为2.75倍、2.63倍和2.53倍。            
            
    明日招标的三期债中，一年和两年品种为国开行今年第一期               和第二期
CN180202=CFXS的增发债，票面利率分别为4.14%和4.53%；三年品种为今年第三期新发债，
自上周四（1日）起开展预发行交易，预发行交易期间为1日-5日。
    
    本次一、二和三年期债券可向商业银行柜台追加发行上限分别是56亿元、13亿元和14亿
元。        
    
    具体发行条款如下：
    
                   2018年1期增发和2期增发/2018年3期新发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：60亿；2年：40亿；3年：70亿
    银行柜台追加上限  1年：56亿；2年：13亿；3年：14亿
    期限/计息方式     1/2/3年固息
    首场招标时间      3月6日9:30-10:30
    追加发行时间      首场投标结束后20分钟内
    招标方式          单一价格/利率（荷兰式）
    缴款日            3月9日
    起息日            1年：2018/1/29；2年：2018/2/7
                      3年：2018/3/9
    分销期            3月7日-3月9日(银行间市场)
                      3月7日-3月8日(商业银行柜台)
    上市日            3月13日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；2/3年：0.05%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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