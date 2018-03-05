《中国新债预测》国开1/2/3年固息债预测均值为4.02%、4.47%和4.61%

* 招标品种：国开行1/2年增发债和3年新发债 * 招标金额：1年：60亿；2年：40亿；3年：70亿 * 银行柜台追加上限 1年：56亿；2年：13亿；3年：14亿 * 招标时间：3月6日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.96%-4.09%；4.40%-4.56%；4.53%-4.64% * 预测均值：4.02%；4.47%；4.61% 路透上海3月5日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三期债，期限包括一年 、两年和三年期。路透调查显示，两会召开期间现券二级弱势窄幅震荡，不过午后一级农发 新债仍旧平稳，预计明日三期债中标结果均低于二级，预测均值分别落在4.02%、4.47%和4. 61%。 “看下午农发需求还行啊，最近一级都还算不错，但二级动的不多，还是得看长期趋势 了吧，两会报告暂时还没啥刺激。”华北一银行交易员称，相对来说，两年期品种中标结果 可能会比较偏高一些，一年期则因期限短，不确定性较强。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年、两年和三 年最新收益率分别为4.1759%、4.5617%和4.7123%。据交易员透露，本次增发的一年和两年 期品种二级市场最新成交在4.175%和4.56%。 业内人士周一透露，农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为4.10%，同 时招标增发的三年和五年固息债，中标收益率为4.6492%和4.7378%，三期债对应投标倍数分 别为2.75倍、2.63倍和2.53倍。 明日招标的三期债中，一年和两年品种为国开行今年第一期 和第二期 CN180202=CFXS的增发债，票面利率分别为4.14%和4.53%；三年品种为今年第三期新发债， 自上周四（1日）起开展预发行交易，预发行交易期间为1日-5日。 本次一、二和三年期债券可向商业银行柜台追加发行上限分别是56亿元、13亿元和14亿 元。 具体发行条款如下： 2018年1期增发和2期增发/2018年3期新发 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：60亿；2年：40亿；3年：70亿 银行柜台追加上限 1年：56亿；2年：13亿；3年：14亿 期限/计息方式 1/2/3年固息 首场招标时间 3月6日9:30-10:30 追加发行时间 首场投标结束后20分钟内 招标方式 单一价格/利率（荷兰式） 缴款日 3月9日 起息日 1年：2018/1/29；2年：2018/2/7 3年：2018/3/9 分销期 3月7日-3月9日(银行间市场) 3月7日-3月8日(商业银行柜台) 上市日 3月13日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；2/3年：0.05% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)