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February 7, 2018 / 9:09 AM / in a day

《中国新债预测》国开1/3年增发债收益率均值4.07%和4.62%，10年债4.90%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3年增发债和10年新发债；两年增发债（不预测）
    * 招标金额：1/2年：70亿；3年：80亿；10年：50亿
    * 招标时间：1/2/3年：2月8日14:30-15:30；10年：2月8日14:30-16:10
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：4.03%-4.10%；4.60%-4.65%；4.85%-4.93%
    * 预测均值：4.07%；4.62%；4.90%

    路透上海2月7日 - 中国国家开发银行         周四将招标发行四期债，包括一年、两
年和三年期增发债和10年期新发债。路透调查显示，明日招标料延续近期火热势头，一年和
三年品种中标收益率预测均值为4.07%和4.62%，而时隔逾一个月重启发行的10年品种料落在
4.90%附近。
    
    “一级一直就是这个套路，年初（发行）量小，资金面又持续这么宽松，一松就浪，”
上海一银行交易员称。   
 
    华中一银行交易员则认为，明日10年新债发行是关注焦点，由于发行规模偏小，加上市
场可能还会有新老券利差走扩的惯性预期，因此该期债或会受到追捧，利率定位料低于二级
活跃券。
    
    交易员透露，一和三年固息增发债的标的券180201和170209成交在4.26%和4.71%；而午
后农发新债招标结果相当理想，带动二级市场10年国开债活跃券170215收益率一路走低，最
低成交至4.96%附近。
    
    华东一银行交易员表示，“170215（收益率）下得太快了，简直是抢啊，10年新债应该
比170215要低。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一年、两年、三
年和10年最新收益率分别为4.2608%、4.5587%、4.7771%和5.0021%。    
    
    农发行下午招标增发的一、七和10年固息债，中标收益率为4.1191%、4.9493%和5.0264
%，均明显低于二级市场水平，对应投标倍数3.17倍、5.10倍和3.54倍。            
    
    明日招标的10年新发债为国开行今年第五期金融债，另外三期债分别为国开行今年第一
期               和第二期增发债、2017年第九期               增发债，其中一年和三
年期票面利率均为4.14%，两年期票面利率4.53%。
    
    具体发行条款如下：
    
               2018年1期和2期增发/2017年9期增发/2018年5期新发
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1/2年：70亿；3年：80亿；10年：50亿
    期限/计息方式     1/2/3/10年固息
    招标时间          1/2/3年：2月8日14:30-15:30
                      10年：2月8日14:30-16:10
    招标方式          单一价格或利率（荷兰式）
    缴款日            1/2/3年：2月12日
                      10年：2月9日
    起息日            1年：2018/1/29；2年：2018/2/7
                      3年：2017/9/11；10年：2018/2/9
    分销期            1/2/3年：2月9日-2月12日
                      10年：2月9日
    上市日            1/2/3年：2月14日
                      10年：2月12日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；2/3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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