《中国新债预测》国开1/3年增发债收益率均值4.07%和4.62%，10年债4.90%

* 招标品种：国开行1/3年增发债和10年新发债；两年增发债（不预测） * 招标金额：1/2年：70亿；3年：80亿；10年：50亿 * 招标时间：1/2/3年：2月8日14:30-15:30；10年：2月8日14:30-16:10 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：4.03%-4.10%；4.60%-4.65%；4.85%-4.93% * 预测均值：4.07%；4.62%；4.90% 路透上海2月7日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行四期债，包括一年、两 年和三年期增发债和10年期新发债。路透调查显示，明日招标料延续近期火热势头，一年和 三年品种中标收益率预测均值为4.07%和4.62%，而时隔逾一个月重启发行的10年品种料落在 4.90%附近。 “一级一直就是这个套路，年初（发行）量小，资金面又持续这么宽松，一松就浪，” 上海一银行交易员称。 华中一银行交易员则认为，明日10年新债发行是关注焦点，由于发行规模偏小，加上市 场可能还会有新老券利差走扩的惯性预期，因此该期债或会受到追捧，利率定位料低于二级 活跃券。 交易员透露，一和三年固息增发债的标的券180201和170209成交在4.26%和4.71%；而午 后农发新债招标结果相当理想，带动二级市场10年国开债活跃券170215收益率一路走低，最 低成交至4.96%附近。 华东一银行交易员表示，“170215（收益率）下得太快了，简直是抢啊，10年新债应该 比170215要低。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年、两年、三 年和10年最新收益率分别为4.2608%、4.5587%、4.7771%和5.0021%。 农发行下午招标增发的一、七和10年固息债，中标收益率为4.1191%、4.9493%和5.0264 %，均明显低于二级市场水平，对应投标倍数3.17倍、5.10倍和3.54倍。 明日招标的10年新发债为国开行今年第五期金融债，另外三期债分别为国开行今年第一 期 和第二期增发债、2017年第九期 增发债，其中一年和三 年期票面利率均为4.14%，两年期票面利率4.53%。 具体发行条款如下： 2018年1期和2期增发/2017年9期增发/2018年5期新发 --------------------------------------------------- 招标上限 1/2年：70亿；3年：80亿；10年：50亿 期限/计息方式 1/2/3/10年固息 招标时间 1/2/3年：2月8日14:30-15:30 10年：2月8日14:30-16:10 招标方式 单一价格或利率（荷兰式） 缴款日 1/2/3年：2月12日 10年：2月9日 起息日 1年：2018/1/29；2年：2018/2/7 3年：2017/9/11；10年：2018/2/9 分销期 1/2/3年：2月9日-2月12日 10年：2月9日 上市日 1/2/3年：2月14日 10年：2月12日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；2/3年：0.05%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 张喜良)