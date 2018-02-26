《中国新债预测》国开1/3/10年增发债收益率均值为3.98%、4.57%和4.79%

* 招标品种：国开行1/3/10年增发债 * 招标金额：1年：60亿；3年：80亿；10年：50亿 * 招标时间：2月27日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.95%-4.04%；4.54%-4.61%；4.77%-4.83% * 预测均值：3.98%；4.57%；4.79% 路透上海2月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三期债，包括一年、 三年和10年期。路透调查显示，春节后债市小幅调整后逐步回暖，今日多头力量更是集中爆 发，一二级强势尽显，预计明日新债整体需求较好，定位低于二级，三期债中标收益率预测 均值分别为3.98%、4.57%和4.79%。 “今天市场相当猛啊，T（10年国债期货）上面的空头也开始跑路了，农发招的又这么 火，现在看的话明天（新债定位）很可能会比较低，”上海一银行交易员称。 北京一银行交易员谈到，一方面节后资金面总体依旧宽松，短券收益率持续下滑，但这 一因素在春节前就存在，因此也很难用其解释市场情绪为何突然爆发。短期首先还需观察这 次行情的持续力度，若势头能连续维持几日，则可能说明后市预期正在逐渐转多。 交易员透露，明日的三年固息增发债的标的券170209成交在4.65%，10年增发标的券180 205收益率在4.84%，一年增发债标的券180201今日则暂无成交。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年、三年和10 年最新收益率分别为4.2017%、4.7304%和4.8913%。 今日二级市场全线走强，银行间市场10年国开活跃券170215最新收益率为4.9275%，较 上日下行逾6个基点（bp）；中国金融期货交易所10年国债期货主力合约1806 临近尾 盘时加速走高，收涨0.58%，创近三个月最大单日涨幅。 一级市场也与二级比翼齐飞，农发行下午招标增发的1-10年五期固息债，中标收益率均 明显偏低。 明日招标三期债为该行2018年第一期 、2017年第九期 和2018年第五期 的增发债，票面利率依次为4.14%、4.14%和4.88%。 具体发行条款如下： 2018年1期/2017年9期/2018年5期增发 ---------------------------------------------------- 招标上限 1年：60亿；3年：80亿；10年：50亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 2月27日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 3月1日 起息日 1年：2018/1/29；3年：2017/9/11 10年：2018/2/9 分销期 2月28日-3月1日 上市日 3月5日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；3年：0.05%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 乔艳红)