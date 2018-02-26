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February 26, 2018 / 8:45 AM / 更新于 a day ago

《中国新债预测》国开1/3/10年增发债收益率均值为3.98%、4.57%和4.79%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/10年增发债
    * 招标金额：1年：60亿；3年：80亿；10年：50亿
    * 招标时间：2月27日9:30-10:30
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.95%-4.04%；4.54%-4.61%；4.77%-4.83%
    * 预测均值：3.98%；4.57%；4.79%

    路透上海2月26日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发三期债，包括一年、
三年和10年期。路透调查显示，春节后债市小幅调整后逐步回暖，今日多头力量更是集中爆
发，一二级强势尽显，预计明日新债整体需求较好，定位低于二级，三期债中标收益率预测
均值分别为3.98%、4.57%和4.79%。
    
    “今天市场相当猛啊，T（10年国债期货）上面的空头也开始跑路了，农发招的又这么
火，现在看的话明天（新债定位）很可能会比较低，”上海一银行交易员称。
    
    北京一银行交易员谈到，一方面节后资金面总体依旧宽松，短券收益率持续下滑，但这
一因素在春节前就存在，因此也很难用其解释市场情绪为何突然爆发。短期首先还需观察这
次行情的持续力度，若势头能连续维持几日，则可能说明后市预期正在逐渐转多。
    
    交易员透露，明日的三年固息增发债的标的券170209成交在4.65%，10年增发标的券180
205收益率在4.84%，一年增发债标的券180201今日则暂无成交。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一年、三年和10
年最新收益率分别为4.2017%、4.7304%和4.8913%。    
    
    今日二级市场全线走强，银行间市场10年国开活跃券170215最新收益率为4.9275%，较
上日下行逾6个基点（bp）；中国金融期货交易所10年国债期货主力合约1806       临近尾
盘时加速走高，收涨0.58%，创近三个月最大单日涨幅。
    
    一级市场也与二级比翼齐飞，农发行下午招标增发的1-10年五期固息债，中标收益率均
明显偏低。            
    
    明日招标三期债为该行2018年第一期               、2017年第九期               
和2018年第五期               的增发债，票面利率依次为4.14%、4.14%和4.88%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2018年1期/2017年9期/2018年5期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          1年：60亿；3年：80亿；10年：50亿
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    招标时间          2月27日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            3月1日
    起息日            1年：2018/1/29；3年：2017/9/11
                      10年：2018/2/9                     
    分销期            2月28日-3月1日
    上市日            3月5日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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