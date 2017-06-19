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《中国新债预测》国开1/3/5/10年债预测均值3.98%、4.12%、4.09%、4.12%
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2017年6月19日 / 上午9点43分 / 2 个月内

《中国新债预测》国开1/3/5/10年债预测均值3.98%、4.12%、4.09%、4.12%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/3/5/10年期固息增发债
    * 招标金额：1年：40亿；3年：60亿；5年：50亿；10年：120亿
    * 招标时间：1/3/5年：6月20日9:30-10:30；10年：6月20日9:30-11:10
    * 受访人数：7位(银行、基金)
    * 预测区间：3.90%-4.10%；4.07%-4.15%；4.03%-4.15%；4.09%-4.16%
    * 预测均值：3.98%；4.12%；4.09%；4.12%

    路透上海6月19日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三、五、10年四
期债。路透调查显示，周一现券情绪向好收益率大幅下行，带动一级乐观预期，四期债预计
均低于二级，均值分别落在3.98%、4.12%、4.09%、4.12%。
    
    上海一银行交易员表示，相对短端，更看好10年期表现，“长债收益率下得多，大家缓
过劲来都开始干了，不过一年其实基本没怎么动。”
    
    上海另一银行交易员提到，财政部明日首次开展国债做市支持，进行12亿元一年期国债
随买操作，虽然有利短债，但因操作量小，影响更多是情绪性的，而国开债品种不同，受益
可能更加有限。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述四个期限最
新收益率依次为4.1796%、4.2314%、4.1988%和4.2344%。     
   
    明日招标的四期债分别为该行今年第四期               、第五期               、
第六期               和第10期               的增发债，票面利率分别为3.20%、3.88%
、4.02%和4.04%。    
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第4/5/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        1年：40亿；3年：60亿
                    5年：50亿；10年：120亿
    期限/计息方式   1/3/5/10年固息
    招标时间        1/3/5年：6月20日9:30-10:30
                    10年：6月20日9:30-11:10
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月22日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    5年：2017/4/17；10年：2017/4/10
    分销期          6/21-6/22
    上市日          6月26日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；3年：0.05%
                    5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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