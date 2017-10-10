《中国新债预测》1/10年续发国债收益率均值3.44%和3.62%，稍低于二级

* 招标品种：财政部1/10年续发固息国债

* 期限及招标金额：各360亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：3.42%-3.48%；3.60%-3.65%

* 预测均值: 3.44%；3.62%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月10日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年两期固息国债。路透调查显示，今日资金面紧势有所缓和，现券表现平稳。在此情况下，预计明日两期债定位将略低于现有二级水平，加权收益率预测均值落在3.44%和3.62%附近。

上海一券商交易员称，明日新债定位将在目前二级水平上略有折让，“今天没啥变化，新债差不多也就这样了。”

明日招标的一年期国债为今年第17期国债第二次续发行，10年期品种为今年第18期国债第二次续发行。两期债全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，上述两个期限最新收益率为3.4826%和3.6477%。二级市场上，两期增发债的标的券最新成交在3.48%和3.6475%附近。

两期债均采用混合式招标，标的为价格。具体招标时间为10月11日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的两期同期国债停止交易一天；招标结束至10月12日进行分销；10月16日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行两期国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期债均从2017年8月3日开始计息，票面利率分别为3.33%和3.59%。10年期发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)