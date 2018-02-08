《中国新债预测》30年续发国债中标收益率均值为4.32%，接近二级水平

* 招标品种：财政部30年期续发国债

* 招标金额：200亿元人民币

* 招标时间: 周五(2月9日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：4.29%-4.37%

* 预测均值: 4.32%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月8日 - 中国财政部周五将招标续发30年期固息国债。路透调查显示，近来一级市场表现强势，但30年超长品种需求仍取决于保险资金，预计该期债中标收益率预测均值为4.32%，接近二级水平。

北京一券商交易员表示，本次续发标的券170022最新收益率在4.35%附近，昨日则有低至4.30%的成交现身，“比较飘忽，这个纯粹看大保险的实力了。”

一保险机构交易员则谈到，近期由于保费增长情况并不乐观，险资配债动力也相对一般，明日新债需求应该较为平缓，定位料与现券相去不远。

不过上海一银行交易员认为，由于这是年初首只发行的超长国债，而且发行量也比较小，也不排除借势近来一级市场的春风，其中标结果偏低的可能。

中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为4.3175%。

国开行下午招标新发的10年固息债，中标利率4.88%，稍低于4.90%的预测均值，投标倍数6.64倍；本次10年品种为时隔一个月后重启发行。

明日招标新债为2017年第22期记账式附息国债第二次续发，采用单一价格招标方式，标的为价格。全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标；具体招标时间为2月9日上午10:35-11:35。

招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易半天；招标结束至2月12日进行分销；2月14日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年10月23日开始计息；票面利率4.28%；按半年付息。发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.16元，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日财政部公布的中国国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%所对应的全价。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)