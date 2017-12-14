《中国新债预测》30年续发国债收益率预测均值4.35%，需求有望稳中向好

* 招标品种：财政部30年续发国债

* 期限及招标金额：280亿元

* 招标时间: 周五(15日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、保险、券商)

* 预测区间：4.32%-4.37%

* 预测均值: 4.35%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月14日 - 中国财政部周五将招标续发行30年固息国债。路透调查显示，中国央行跟随美联储加息调升公开市场利率，现券二级市场淡定中稍显暖势，下午招标的国开新债整体需求略好于预期，不过整体情绪仍较一般，预计明日新债定位接近或稍低于二级市场，预测均值为4.35%。

“(结果)可能会略低于二级市场水平吧，收益到这个位置了，应该会有一些需求的，”华北一银行交易员说，主力需求仍旧是保险机构，部分银行会拿基本量。

上海一券商交易员表示，中国央行跟随美联储调升政策利率之后，短期利空因素释放一波，但是现券主要限制因素在于缴税和年底临近，资金情况并不乐观，而且发行量偏大，预计30年国债需求还将保持平稳状态。

中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为4.3615%。据交易员透露，此次增发的标的券170022二级最新成交在4.36%附近。

国开行下午招标增发的五期债，除七年期略偏高以外，其余期限均接近或稍低于预期。

随着美联储加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

明日招标新债为今年第22期记账式附息国债第一次续发。采用单一价格招标方式，标的为价格。全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至12月18日进行分销；12月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年10月23日开始计息；票面利率4.28%；按半年付息。发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.18元，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日财政部公布的中国国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%所对应的全价。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)