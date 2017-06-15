《中国新债预测》30年续发国债预测均值3.90%，料保险机构需求仍为主力

* 招标品种：财政部30年续发国债

* 招标金额：280亿元

* 招标时间: 周五(16日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.88%-4.05%

* 预测均值: 3.90%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月15日 - 中国财政部周五将招标续发行30年国债。路透调查显示，30年期国债虽流动性不佳，但料保险机构仍为需求主力，明日新债定位或接近估值，收益率预测均值落在3.90%附近。

上海一银行交易员表示，明日新债“需求应该还可以，也要看看明天二级情绪，本来也只有保险投，保险最近资金应该也不缺 。”

中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为3.9025%。本次续发国债的标的券170005中债估值为3.9016%。

明日招标新债为今年第五期记账式附息国债第二次续发；采用单一价格招标方式，标的为价格。全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月19日进行分销；6月21日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

上述续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年2月20日开始计息；票面利率3.77%；按半年付息。发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.18元，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日财政部公布的中国国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%所对应的全价。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)