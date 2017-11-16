《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.46%,需求料一般

* 招标品种: 财政部50年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周五(17日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、基金、保险)

* 预测区间: 4.40%-4.50%

* 预测均值: 4.46%(按各家机构预测值平均)

路透北京11月16日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，现券二级经历了近期大跌后情绪略有缓和，但鉴于超长期国债流动性相对不佳，且需求方有限，主要集中在大型保险机构，明日招标需求或还要看保险机构脸色，定位料略高于估值，预测均值在4.46%。

上海一银行交易员说，“今天二级情绪是稍稍缓和了一些，但这种期限的很少机构投，我看二级也没啥成交，明天估计会比估值略高点吧，目前估值在4.44%左右。”

华中一保险机构交易员亦表示，需求如何主要还得看大保险机构的脸色，会有保险配置盘，但年底机构普遍缺钱，所以感觉明天需求比较一般。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，50年期品种最新收益率为4.4361%。

“50年参与主体很局限吧，基本就是保险，他们出不出来影响很大，然后金融债这波调整更多，相较于国债，其实配置的价值更高。”北京一银行交易员说。

明日新债为财政部今年第26期记账式附息国债，按半年付息。招标时间为11月17日上午10:35-11:35，11月20日开始计息，招标结束至11月20日进行分销，11月22日起上市交易。

该期债采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，每一承销团成员投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)