《中国重要政经日程》--1月10日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

1月10日（周三）

--国务院总理李克强1月10日至11日出席在柬埔寨金边举行的澜湄合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行正式访问。

--0930 中国国家统计局公布2017年12月CPI和PPI数据。

=============================近期重要政经日程==========================

1月11日（周四）

--1月11日至13日召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。

*--10:00 中国商务部召开例行发布会，新闻发言人对外发布近期商务领域重点工作情况。

1月13日（周六）

--第二十二届中国资本市场论坛在北京举行。

1月25日（周四）

--第十三届北京国际金融博览会在北京举行，至28日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)