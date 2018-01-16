《中国重要政经日程》--1月16日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================
1月16日（周二）
--由香港特别行政区政府及香港贸发局共同主办的“2018亚洲金融论坛”在香港举行,至16日。
--阿里研究院举办的第三届新经济智库大会在北京举行。
=============================近期重要政经日程==========================
1月18日（周四）
*--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议于1月18日在北京召开，至19日。
1月21日（周日）
--中国人大国际货币研究所IMI货币金融圆桌会议十周年论坛在北京举行。
1月23日（周二）
--第六届中国电子商务年会在上海举行。
1月25日（周四）
--第十三届北京国际金融博览会在北京举行，至28日。
11月5日（周一）
--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。
参看中国公布经济指标日程预告，请点选
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)