《中国重要政经日程》--1月18日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

1月18日（周四）

--由中国国际经济交流中心主办的“经济每月谈”在北京举行，本期主题为2017年经济形势分析与2018展望。

--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议于在北京召开，至19日。

*--上午10时国新办举行发布会，国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2017年外汇收支数据情况，并答记者问。

*--下午3时国新办举行发布会，国家统计局局长宁吉喆介绍2017年国民经济运行情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

1月21日（周日）

--中国人大国际货币研究所IMI货币金融圆桌会议十周年论坛在北京举行。

1月23日（周二）

--第六届中国电子商务年会在上海举行。

1月25日（周四）

--第十三届北京国际金融博览会在北京举行，至28日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)