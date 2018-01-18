《中国重要政经日程》--1月18日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================
1月18日（周四）
--由中国国际经济交流中心主办的“经济每月谈”在北京举行，本期主题为2017年经济形势分析与2018展望。
--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议于在北京召开，至19日。
*--上午10时国新办举行发布会，国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2017年外汇收支数据情况，并答记者问。
*--下午3时国新办举行发布会，国家统计局局长宁吉喆介绍2017年国民经济运行情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
1月21日（周日）
--中国人大国际货币研究所IMI货币金融圆桌会议十周年论坛在北京举行。
1月23日（周二）
--第六届中国电子商务年会在上海举行。
1月25日（周四）
--第十三届北京国际金融博览会在北京举行，至28日。
11月5日（周一）
--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。
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注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)