《中国重要政经日程》--1月26日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

1月26日（周五）

--10:00 人力资源和社会保障部2017年第四季度新闻发布会。 *--10:00 国新办发表《中国的北极政策》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和北极政策有关情况，外交部副部长孔铉佑答记者问。 *--14:00 中国保监会新闻发布会：保险资金运用管理办法修订有关内容。

--第十三届北京国际金融博览会在北京举行，至28日。

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1月31日（周三） *--英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤，至2月2日。

4月8日（周日） *--博鳌论坛在海南举行年会。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话，至11日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)