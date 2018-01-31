《中国重要政经日程》--1月31日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

1月31日（周三）

--英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤，至2月2日。

--国务院台湾事务办公室上午10时将举行例行新闻发布会。

*--10:00 国务院新闻办公室就2018年春运形势和工作安排举行新闻发布会。

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2月1日（周四）

*--10:00 商务部召开例行发布会。

3月3日（周六）

*--全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

*--第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） --博鳌论坛在海南举行年会。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话，至11日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫)