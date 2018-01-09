《中国重要政经日程》--1月9日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================
1月9日（周二）
*--10:00 国新办举行中外记者见面会，请三位县委书记围绕脱贫攻坚与中外记者交流。
--法国总统埃马纽埃尔·马克龙1月8日至10日对中国进行国事访问。
=============================近期重要政经日程==========================
1月10日（周三）
--国务院总理李克强1月10日至11日出席在柬埔寨金边举行的澜湄合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行正式访问。
1月11日（周四）
--1月11日至13日召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。
1月13日（周六）
--第二十二届中国资本市场论坛在北京举行。
1月25日（周四）
--第十三届北京国际金融博览会在北京举行，至28日。
11月5日（周一）
--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。
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注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)