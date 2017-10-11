《中国重要政经日程》--10月11日-11月21日

=============================今日重要政经日程==========================

10月11日（周三）

--中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议在北京召开。

=============================近期重要政经日程==========================

10月12日（周四）

*--10:00 商务部召开10月第1次例行新闻发布会。

10月13日（周五）

*--10:00 国家工商总局就2017年前三季度市场环境形势相关情况举行发布会。

10月18日（周三）

--中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。

10月31日（周二）

--全球知名寿险及金融行业研究服务机构LIMRA&LOMA主办的中国寿险大会，将于北京召开，至11月1日，将围绕“全球视野下的金融变革与寿险创新”为主题。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 曾祥进)