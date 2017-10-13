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《中国重要政经日程》--10月13日-11月21日
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2017年10月13日 / 凌晨12点52分 / 9 天前

《中国重要政经日程》--10月13日-11月21日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

10月13日（周五）

*--10:00 国新办就2017年前三季度进出口情况举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平做介绍并答记者问。

--10:00 国家工商总局就2017年前三季度市场环境形势相关情况举行发布会。

--10:00 农业部就十八大以来种业改革创新有关情况举行发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

10月18日（周三）

--中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。

10月31日（周二）

*--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)

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