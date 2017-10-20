《中国重要政经日程》--10月20日-11月21日

=============================今日重要政经日程==========================
10月20日（周五）
*--10:00 十九大记者招待会请中宣部副部长孙志军、中央文明办专职副主任夏伟东、文化部副部长项兆伦、新闻出版广电总局副局长张宏森介绍加强思想道德和文化建设情况。
*--15:00 十九大记者招待会，主题为“文化发展开创新局面”。
*--19:00 十九大记者招待会，主题为“实施创新驱动发展战略”，科技部副部长王志刚邓出席。
=============================近期重要政经日程==========================
10月31日（周二）
--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。
11月18日（周六）
--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。
11月21日（周二）
--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)