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《中国重要政经日程》--10月20日-11月21日
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2017年10月20日 / 凌晨1点02分 / 5 天前

《中国重要政经日程》--10月20日-11月21日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

10月20日（周五）

*--10:00 十九大记者招待会请中宣部副部长孙志军、中央文明办专职副主任夏伟东、文化部副部长项兆伦、新闻出版广电总局副局长张宏森介绍加强思想道德和文化建设情况。

*--15:00 十九大记者招待会，主题为“文化发展开创新局面”。

*--19:00 十九大记者招待会，主题为“实施创新驱动发展战略”，科技部副部长王志刚邓出席。

=============================近期重要政经日程==========================

10月31日（周二）

--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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