《中国重要政经日程》--10月23日-11月21日

=============================今日重要政经日程==========================
10月23日（周一）
*--15:00 十九大记者招待会请中央财经领导小组办公室副主任杨伟民，环境保护部党组书记、部长李干杰介绍践行绿色发展理念，建设美丽中国有关情况。
*--19:00 十九大集体采访活动，主题为“打好生态环保攻坚战”，朱华，福建省环保厅党组书记、厅长朱华，河北省环保厅党组书记、厅长高建民，辽宁省环境科学研究院院长张丽华，江苏省环境监测中心副主任胡冠九，湖南省张家界市环保局环境监测中心站分析室主任黄斌出席。
=============================近期重要政经日程==========================
10月24日（周二）
*--中共十九大闭幕会上午在人民大会堂举行。
10月31日（周二）
--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。
11月18日（周六）
--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。
11月21日（周二）
--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁; 审校 李文科)