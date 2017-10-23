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《中国重要政经日程》--10月23日-11月21日
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2017年10月23日 / 凌晨1点33分 / 2 天内

《中国重要政经日程》--10月23日-11月21日

1 分钟阅读

=============================今日重要政经日程==========================

10月23日（周一）

*--15:00 十九大记者招待会请中央财经领导小组办公室副主任杨伟民，环境保护部党组书记、部长李干杰介绍践行绿色发展理念，建设美丽中国有关情况。

*--19:00 十九大集体采访活动，主题为“打好生态环保攻坚战”，朱华，福建省环保厅党组书记、厅长朱华，河北省环保厅党组书记、厅长高建民，辽宁省环境科学研究院院长张丽华，江苏省环境监测中心副主任胡冠九，湖南省张家界市环保局环境监测中心站分析室主任黄斌出席。

=============================近期重要政经日程==========================

10月24日（周二）

*--中共十九大闭幕会上午在人民大会堂举行。

10月31日（周二）

--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--至22日，2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在中国北京国家会议中心举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁; 审校 李文科)

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