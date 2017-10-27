《中国重要政经日程》--10月27日-11月21日

=============================今日重要政经日程==========================
10月27日（周五）
*--10:00 国新办就2017年前三季度工业通信业发展情况举行发布会。
--2017年中国亚洲杰出经济人交流论坛在天津市滨海新区核心区天津泰达国际酒店举办。
=============================近期重要政经日程==========================
10月31日（周二）
--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。
*--9:00 中国社科院2017年《生态城市绿皮书》、《生态安全绿皮书》新闻发布会。
11月15日（周三）
--第八届财新峰会在北京举行。
11月18日（周六）
--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。
11月21日（周二）
--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 李文科)