《中国重要政经日程》--10月31日-11月21日

=============================今日重要政经日程==========================

10月31日（周二）

--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。

--9:00 中国社科院2017年《生态城市绿皮书》、《生态安全绿皮书》新闻发布会。

--14：00 IMF《世界与中国经济展望报告》发布会。

*--10：00 国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2017年度报告》举行发布会，中国气候变化事务特别代表解振华介绍有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

11月1日（周三）

*--2017第六届金砖论坛中国年会在上海举行。

11月15日（周三）

--第八届财新峰会在北京举行。

11月18日（周六）

--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。

11月21日（周二）

--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 张晓翀)