《中国重要政经日程》--10月31日-11月21日

=============================今日重要政经日程==========================
10月31日（周二）
--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。
--9:00 中国社科院2017年《生态城市绿皮书》、《生态安全绿皮书》新闻发布会。
--14：00 IMF《世界与中国经济展望报告》发布会。
*--10：00 国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2017年度报告》举行发布会，中国气候变化事务特别代表解振华介绍有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
11月1日（周三）
*--2017第六届金砖论坛中国年会在上海举行。
11月15日（周三）
--第八届财新峰会在北京举行。
11月18日（周六）
--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。
11月21日（周二）
--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 张晓翀)